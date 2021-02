Candida auris, ¿qué es y por qué causa alarma entre los científicos?

MÉXICO.- En un momento en el que los casos de Covid aumentan en todo el mundo, se conoció la advertencia por parte de los científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, en relación a una posible próxima pandemia.

Ésta podría tratarse de una infección fúngica, similar a una levadura y a veces mortal, conocida como Candida auris, a la cual los expertos calificaron como un "patógeno casi perfecto".

Múltiples establecimientos de atención médica en varios países han notificado un tipo de hongo llamado Candida auris. En algunos pacientes, este hongo puede ingresar al torrente sanguíneo, propagarse por todo el cuerpo y causar infecciones invasivas graves.

No responde a los antibióticos

Este hongo muchas veces no responde a los medicamentos antimicóticos que se usan comúnmente y hace que las infecciones sean difíciles de tratar. Los pacientes que han estado en la unidad de cuidados intensivos durante mucho tiempo, que han tenido un catéter venoso central y que han recibido anteriormente antibióticos o medicamentos antimicóticos, parecen tener mayor riesgo de desarrollar infección por este hongo.

Debido a estos factores, los CDC están alertando a los responsables de establecimientos de atención médica para que estén atentos a identificar pacientes infectados por C. auris.

A continuación, la información que ofrecen los CDC.

¿Por qué preocupan en los CDC las infecciones por C. auris?

Comúnmente es resistente a múltiples fármacos, lo que significa que es resistente a varios medicamentos antimicóticos que se usan comúnmente para tratar las infecciones por especies del género Candida.

Es difícil de identificar con métodos estándar de laboratorio y puede ser identificada de forma errónea en laboratorios sin la tecnología específica. La identificación errónea puede llevar a un manejo inadecuado.

Ha causado brotes en entornos de atención médica. Por esta razón, la rápida identificación de la C. auris en un paciente hospitalizado es particularmente importante, para que los establecimientos de atención médica puedan tomar precauciones especiales para detener su propagación.

¿Qué tipos de infecciones puede causar la C. auris?

La C. auris causa infecciones del torrente sanguíneo, infecciones de heridas e infecciones del canal auditivo. También ha sido aislada en muestras respiratorias y de orina, pero, se debe tener especial cuidado en la interpretación del resultado del cultivo en estos dos últimos tipos de muestras.

¿Cómo se diagnostica una infección por C. auris?

Al igual que otras infecciones causadas por otras especias del género Candida, las infecciones por C. auris generalmente se diagnostican por medio de un cultivo de muestras de sangre o de otros líquidos corporales. Sin embargo, la C. auris es más difícil de identificar que otras especies más comunes del género Candida.

¿Quiénes están en riesgo de enfermarse por C. auris?

Los datos limitados indican que los factores de riesgo para enfermarse por Candida auris, generalmente son similares a los factores de riesgo para otras infecciones por especies del género Candida

¿Cuándo se notificó C. auris por primera vez?

La C. auris se reportó por primera vez en el año 2009 en Japón. En una revisión retrospectiva de recolecciones de cepas de Del género Candida, se observó que la cepa conocida más antigua de C. auris data del año 1996 (Corea del Sur). Los CDC consideran a la C. auris como un patógeno emergente, porque se ha identificado un número creciente de infecciones en múltiples países desde su primer reporte.

¿En qué partes del mundo han ocurrido infecciones por C. auris?

Se han notificado infecciones por C. auris en más de una docena de países, entre ellos Alemania, Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, India, Israel, Japón, Kenia, Kuwait, Noruega, Pakistán, Reino Unido, Sudáfrica y Venezuela, así como en los Estados Unidos.

¿Es probable que alguien contraiga una infección por C. auris si viaja a uno de estos países?

Es poco probable que un viaje de rutina a países con casos documentados de infección por C. auris aumente la probabilidad de que alguien se enferme por este hongo. Las infecciones han ocurrido principalmente en pacientes que estaban hospitalizados por otras razones. Las personas que viajen a estos países para recibir atención médica o que estén hospitalizadas allí durante mucho tiempo, pueden tener un riesgo mayor de infectarse por C. auris.

¿Qué debe hacer una persona si sospecha que tiene una infección por C. auris?

Los CDC recomiendan que cualquier persona que crea tener alguna infección micótica o infección asociada a la atención médica, deben consultar a un proveedor de servicios de salud.

¿Son tratables las infecciones por C. auris?

La mayoría de las infecciones por C. auris son tratables con una clase de medicamentos antimicóticos llamados equinocandinas. Sin embargo, algunas infecciones por C. auris han sido resistentes a las tres clases principales de medicamentos antimicóticos, lo que las hace más difíciles de tratar.

¿Puede morir una persona a causa de una infección por C. auris?

Sí. Las infecciones invasivas por cualquier especie de Candida pueden ser mortales.

¿Cómo se propaga la C. auris?

La C. auris se puede propagar en entornos de atención médica por medio del contacto con superficies o equipamientos contaminados o de persona a persona. Es necesario investigar más para comprender mejor cómo se propaga.

¿Cómo se puede prevenir la propagación de la C. auris?

Le recomendamos visitar la página de las Identification, Tratamiento, e Control de Infecciones De C. auris.

.- Con información de los CDC.

Te puede interesar: Escáner que detecta el Covid en personas y superficies se fabricará en México