La farmacéutica CanSino Biologics presentó la primera vacuna contra COVID-19 que puede inhalarse y aplicarse en personas con un rango de edad de 2 a 49 años.

De acuerdo con información citada por El Financiero, la vacuna basada en inhalación ya fue aprobada para su uso de emergencia en China.

An inhaled #COVID19 vaccine has been approved for emergency use in China, leading vaccine maker Chen Wei said yesterday on #PujiangInnovationForum. The nasal spray vaccine developed by her team and @CansinoBio requires just a fifth of the dose compared with the injectable vaccine pic.twitter.com/Grk9SCu2Mb