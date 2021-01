Carvativir: ¿qué son y para qué sirven las gotas "milagrosas" de Maduro?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el domingo unas gotas que calificó como "milagrosas" y aseguró que neutralizan el Covid-19 en un 100%.

"Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández", dijo el mandatario durante una alocución televisada en la que no explicó en qué consisten las gotas, pero sí dijo que deben ponerse "10 gotitas debajo de la lengua, cada cuatro horas y el milagro se hace, es un antiviral muy poderoso que neutraliza el coronavirus".

Carvativir, miraculous drops of José Gregorio Hernández, neutralizes the symptoms of Coronavirus. From Venezuela to the world! Starting this week, mass production begins, so that the entire National Public Health System will have this powerful antiviral. pic.twitter.com/hZFlRvNpMS