Cerveza, marihuana y donas gratis; bonos de ahorro; una oportunidad para ganar un vehículo todoterreno; son incentivos que diversos sitios en todo Estados Unidos están ofreciendo para animar a la gente a vacunarse.

También hay intentos mucho más serios y amplios. Las autoridades en ciudades como Detroit ofrecen a las personas 50 dólares para que lleven a otras en su auto a algún sitio de vacunación.

Las autoridades de salud pública dicen que sus esfuerzos son cruciales para convencer a las personas que no se han vacunado aún, ya sea porque tienen dudas o porque han pasado trabajos para hacer una cita o llegar a los sitos de vacunación.

La demanda de vacunas ha comenzado a caer en todo el país, algo que las autoridades anticipaban que sucedería una vez que los más vulnerables y los más deseosos de vacunarse lo hicieran. Ahora las gestiones entran en una nueva fase.

La demanda ha caído enormemente en las áreas boscosas del noreste del estado de Washington, donde Matt Schanz, del distrito de salud de Northeast Tri County no sabe qué hacer para persuadir a la gente a vacunarse.

Un 76 por ciento de los residentes siguen sin vacunarse en el condado de Pend Oreille y 78% en el condado de Ferry, mientras que 80% en el condado de Stevens no han recibido siquiera una dosis, comparado con un promedio de 59% en el estado. El miércoles, apenas 35 personas en los tres condados hicieron reserva para recibir una dosis a través de la agencia de salud, comparado con un pico de 500 citas diarias hace unas pocas semanas.

Algunas empresas se han sumado al espíritu de la campaña de promoción.

Krispy Kreme ha empezado a ofrecer un dónut gratis al día a quienes demuestren haber sido vacunados. En Cleveland, un cine ofrece palomitas gratis hasta finales de este mes.

We'd like to show sweet support to those who have received the COVID-19 Vaccine. Starting today, bring your Vaccine Card to a Krispy Kreme shop and get 1 FREE Original Glazed doughnut. No chance to get your Vaccine? This will run thru end of 2021. Info at https://t.co/gWnWhXOKKq pic.twitter.com/UqmDLne5E9