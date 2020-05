Cirugía de aumento de pechos, la operación más deseada

El aumento de pecho es una de las operaciones estéticas más deseadas por mujeres alrededor del mundo y como cualquier otra cirugía, son muchos los factores que debes tomar en cuenta antes de tomar la decisión de hacerla y es normal que siempre se te escape algo, es por eso que informarte lo más que puedas acerca de este tema es necesario para tu bienestar.

El pecho es expresión de la feminidad de una mujer. Psicológicamente aporta seguridad, confianza y aumenta el autoestima, por lo que no es novedad que el aumento de los senos, sean de las intervenciones más demandadas hoy en día, especialmente en los países latinoamericanos en donde el culto al cuerpo femenino es prácticamente parte de la vida diaria. Pero esto no es exclusivo de las latinas. Según un estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, el aumento de senos es la cirugía estética más demandada en Europa. En España, se realizan entre 18.000 y 19.000 intervenciones cada año. Por su parte, las estadísticas del American Society of Plastic Surgeons, muestran que la cirugía más popular para 2018 fueron los implantes de senos.

Si estás pensando en someterte a esta cirugía estética hemos recopilado para tu una serie de aspectos que debes saber y que te ayudarán a entender mejor de qué va esta cirugía más allá del resultado final.

Cosas que debes saber sobre el aumento de pechos