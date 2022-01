Clima en Yucatán, ideal para el virus de la influenza

Yucatán es uno de los estados con más contagios

Aunque el pico de la influenza es ahora —de enero a marzo— y las personas debieron vacunarse hace unos meses, aún es tiempo de inocularse para tener protección el resto del año, ya que Yucatán es una de las entidades que registra el mayor número de casos de la enfermedad en esta temporada con incluso una defunción.

La doctora Julissa Rodríguez Calderón, gerente médico de la vacuna de influenza de Sanofi Pasteur, precisa que la temporada de influenza estacional ocurre desde la semana 40 del año (de finales de septiembre a principios de octubre) hasta la semana 20 (en mayo), pero es de enero a marzo, en plena temporada invernal, cuando se registra el pico de casos.

“Del inicio de la temporada de influenza en 2021 hasta las dos primeras semanas de enero de 2022 se registraron en el país 1,726 casos confirmados y 29 defunciones, de los cuales 222 casos corresponden a Yucatán, al igual que una defunción”, explica Julissa Rodríguez.

Casos de influenza en 2021, menor

Estas cifras distan mucho de las registradas el año pasado, cuando a nivel nacional hubo solo siete casos y una defunción, derivado de los cuidados extremos que las personas tuvieron por el Covid-19 y el confinamiento.

Sin embargo, el comportamiento este año es totalmente diferente y va a ala alza debido a la reactivación de las actividades, el regreso de los niños a las escuelas, los viajes y el retorno a los centros laborales de manera presencial, entre otros, que pone en riesgo a las personas de contraer el padecimiento.

Aunado a esto, indica que la Península de Yucatán es un destino turístico, por lo que hay una transmisión local de influenza. Además, el clima tropical ocasiona que el virus permanezca y haya un riesgo de transmisión todo el año, tal como se ha visto en temporadas pasadas, donde incluso en verano hubo brotes de la enfermedad.

Vacunación contra la influenza: ¿Quiénes deben vacunarse?

Ante este panorama, Julissa Rodríguez manifiesta que no es tarde para recibir la vacuna de influenza, sino que aún están a tiempo de protegerse quienes todavía no reciben la inmunización, pues a los 15 días de aplicarse la vacuna se comienzan a generar los anticuerpos que protegen de la enfermedad.

La población con alto riesgo de tener complicaciones es la que con mayor razón debe vacunarse, y esto normalmente es en los extremos de la vida, es decir, los menores de 5 años, y los mayores de 60 años, así como las personas de entre 5 y 59 años que tienen alguna enfermedad de base como asma, problemas a nivel cardíaco, renal, cáncer o están sometidos a inmunosupresión.

Puntualiza que la vacuna de influenza se puede aplicar desde los seis meses de edad. Y las únicas contraindicaciones para no hacerlo es tener fiebre en el momento en el que se quiera inmunizar —caso en el que debe postergarse la inoculación— y si se tiene Covid-19, pero en este último caso, una vez que el paciente es dado de alta por el médico, se cuentan 14 días y ya se pueden aplicar la vacuna contra la influenza.

Si se tienen síntomas leves, como secreción nasal, que muchas veces suele causar la rinitis, no es causa para no recibir la vacuna, por lo que puede inmunizarse.

La especialista asegura que la vacuna contra la influenza es muy segura, pues está elaborada con virus muertos, es decir, inactivados, de manera que no produce la enfermedad.

Otras vacunas pueden generar algunos efectos adversos que son leves y pasajeros, señal de que el sistema inmunológico está “despertando”, los cuales duran entre dos y tres días, como molestia o dolor en el sitio de la aplicación y un poco de dolor de cabeza.

Vacuna contra el Covid y la influenza, diferentes

Resalta que la vacuna contra el coronavirus no protege contra la influenza ni viceversa, por lo que todas las personas deberían recibir ambas, ya que la influenza no es una simple gripe y no debe ser subestimada, pues genera complicaciones graves y causa la muerte, aunado a que la gravedad de la enfermedad puede coadyuvar a saturar los servicios de salud.

Se estima que la influenza puede ocasionar entre 290 a 645 muertes al año, las cuales se pueden evitar, ya que se cuenta con vacunas efectivas que protegen contra la gravedad del padecimiento.

La doctora Julissa Rodríguez, enfatiza que no se debe olvidar que puede ocurrir una coinfección de Covid-19 e influenza, lo que pone en mayor riesgo al paciente, pues el organismo tiene que luchar al mismo tiempo contra dos diferentes virus, y es necesario tener una estricta vigilancia médica.

La especialista reitera que la mejor forma de protegerse es vacunándose y, en el caso de influenza, apunta que es una vacuna que cada año se renueva, ya que es un virus que muta constantemente. Cada temporada se actualiza acorde a las nuevas cepas que van circulando, razón por la que la vacunación contra influenza debe ser anual, ya que la vacuna que se puso el año anterior ya no protege contra la cepa que circula al año siguiente.

Se ha visto en temporadas de influenza anteriores, que el 80% de los fallecidos son personas que no estaban vacunadas.

De forma simultánea

Respecto a si la vacuna de influenza puede administrarse junto con la de Covid-19, la doctora Julissa Rodríguez Calderón enfatiza que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que sean coadministradas, es decir, que se pongan de manera simultánea o lo más pronto posible, pues esto no causa ninguna reacción, no aumenta el número de eventos adversos y ambas vacunas alcanzan los niveles de protección deseados.

Diagnóstico

Es complicado determinar por medio de la revisión clínica si el paciente tiene influenza o Covid, pues los síntomas son similares, por lo que la única forma de saberlo es por medio de análisis de laboratorio.