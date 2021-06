Columna 7 Por Dr. Carlos Enrique Pacheco Coello (*) Modelo para detectar quiebras

Desde hace años se han diseñado varios modelos para detectar la probable quiebra de las empresas, sobre todo de las Pymes, aunque no se salvan las medianas y grandes. Uno de esos modelos es la “Z” de Altman que se basa en algoritmos extranjeros y en ese sentido pierde su valor para la predicción de quiebras de empresas nacionales. Dicha medida no explica el por qué pudieran desaparecer las empresas, volviéndose en un modelo inútil para tomar decisiones.

No toma en cuenta el entorno global externo, como la entrada de grandes corporaciones de nivel internacional; el impedimento de sus clientes de pagar al perder su poder adquisitivo; la inseguridad ante un ambiente VICA (versátil, incierto, complejo y ambiguo) del contexto financiero; los bonos demográficos (es decir, no considera situaciones como que la población está envejeciendo, se dice que al 2030 ya los adultos serán una mayoría ante la población joven); tampoco consideran, sobre todo en estos momentos, la pérdida de empleos por causa de la pandemia al cerrar los negocios por los contagios al alza.

La OMS no ha hecho su papel de cuidar la salud de las personas al no cerrar la frontera de China al detectar el surgimiento del virus, que infiltrado o no, deterioró la economía mundial. Por lo anterior, la famosa “Z” de Alta ya no funciona porque no explica las causas raíz.

Otra variable es la mala gestión de los recursos de los administradores de empresas de cualquier tamaño, que ese modelo no lo dice y tampoco es entendible los empresarios y los emprendedores. Su servidor diseñó un modelo cualitativo para anticipar y evitar una quiebra, pero explicando las causas para que a tiempo se pueda evitar el cierre de una empresa nacional aun con los embates de empresas extranjeras coludidas con otras nacionales, que no les importa el bien común de los ciudadanos de los países latinoamericanos y nuestro México.

El modelo que he diseñado incluye las causas más importantes que impulsan el cierre de la empresa, se les da una calificación según su tipo y los pondera para conocer la probable quiebra por una mala gestión; también enlista las causales externas, su calificación y las pondera para obtener las variables de riesgo del contexto que puede ser económico, por ejemplo, al entrar empresas con tecnología de punta que ya no necesitan humanos y que por tanto se aumentan la falta de empleos agravando la pobreza que por el virus ha crecido y estoy seguro que ya muchos están en extrema pobreza. Las carteras de los bancos se están quedando sin pago de consumidores, siendo las tasas más altas del mundo las cobradas en México.

Son importantes los modelos que expliquen los peligros y así poder diseñar estrategias en el día a día.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab