Cómo medir el índice de grasa corporal y utilizar un quemagrasas de forma óptima

Constantemente escuchamos hablar del porcentaje de grasa corporal hombre y de como quemar y perder grasa, pero para la mayoría sigue siendo una incógnita cuánta grasa debemos tener para considerar que se tiene un cuerpo saludable.

Normalmente las personas se fijan en su peso para estimar su estado físico y de salud, cuando en la mayoría de los casos el porcentaje de grasa es más importante; sobre todo para los deportistas quienes suelen tener mayor peso pero por musculatura.

Tenemos varios métodos para medir esta grasa, como pueden ser las básculas de bioimpedancia o el plicómetro. Aunque ninguno es eficaz al 100%, las básculas de bioimpedancia son muy cómodas de usar pero pueden darnos resultados variables dependiendo de la cantidad de líquidos de nuestro cuerpo y del momento del día en el que lo utilicemos. Por otro lado, el plicómetro es más preciso cuando se emplea bien, aunque no es tan cómodo y si no se sabe utilizarlo puede llevarnos a una confusión.

Sin embargo, también podemos utilizar la famosa fórmula de Deurenberg para cálculos aproximados. Esta fórmula es solo orientativa, pero nos ayudará a saber si estamos dentro del índice de salud o si estamos dentro del rango de obesidad. Esta fórmula se aplica a personas entre 30 y 45 años, para las personas fuera de este rango de edad no es muy precisa.

Debemos calcular nuestro índice de masa corporal (IMC), nuestra edad en años y una variable segun nuestro sexo (1 para hombres y 0 para mujeres)con la siguiente fórmula:

%GC (% Grasa corporal) = 1,2 x (IMC) + 0,23 x (Nuestra edad) – 10,8 x (sexo) – 5,4

Por ejemplo para un hombre de 39 años que mide 1,70 m y pesa 72 kilos.

%GC = (1,2 x 24,91) + (0,23 x 39) – (10,8 x 1) – 5,4

%GC = 29,892 + 8,97 – 10,8 – 5,4

%GC = 22.66%



¿Cuál es el porcentaje de grasa saludable?

Saber nuestro porcentaje de grasa nos puede dar una buena estimación sobre nuestra salud. ¿Pero cuál es el porcentaje ideal?

Para hombres: De 20 a 29 años se recomienda 11-20%, de 30 a 39 años se recomienda 12-21%, de 40 a 49 años se recomienda 14-23%, de 50 a 59 años se recomienda 15-24%.

Para mujeres: De 20 a 29 años se recomienda 16-28%, de 30 a 39 años se recomienda 17-29%, de 40 a 49 años se recomienda 18-30%, de 50 a 59 años se recomienda 19-31%.

Estos son rangos normales pero como mencionamos antes, si se trata de un deportista podría llegar a un porcentaje menor. Pero no debes obsesionarte con eso ya que cuanto más lejos estés de los estándares normales, tanto para arriba como para abajo, menos saludable será nuestro cuerpo.

¿Qué son los suplementos quemagrasa?

Cada día son más las personas interesadas en incorporar esta ayuda a su plan para perder peso. Los quemagrasas son suplementos que ayudan a aumentar la temperatura del cuerpo y generan una reacción metabólica, quemando más grasa y tejido adiposo.

No todos los suplementos atacan el mismo tipo de grasas, aunque todos utilizan la dinámica de acelerar el metabolismo.

Los quema grasa termogénicos

Estos son los más habituales entre los deportistas que necesitan eliminar grasas. Aceleran el metabolismo, producen más energía y por consiguiente producen más temperatura.

Los quemagrasas estimulantes

Favorecen la activación del consumo de grasas, convirtiéndolas en una fuente de energía para el organismo y mejoran la resistencia a la fatiga. Los ingredientes son similares a los suplementos puros, pero en diferentes proporciones.

Quemagrasas para perder peso

Tenga en cuenta que un suplemento que ayuda a perder peso es diferente de un quemagrasa. Aunque esto último tiene como consecuencia adelgazamiento. Eliminar grasa no significa automáticamente pérdida de peso ya que como mencionamos antes con un entrenamiento adecuado puedes convertirla en músculo.

Los quemagrasas insulínicos

Este tipo de suplemento para quemar grasa se centra en el azúcar en sangre y el papel de la insulina en nuestro cuerpo. Utilízalo siempre bajo prescripción médica para optimizar la función de la insulina.

Precauciones a considerar

Si bien la gran mayoría de estos suplementos cuentan con un respaldo científico y aprobaciones para su venta, hay algunos que no poseen ningún aval sanitario oficial. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando iniciemos el consumo de alguno de estos quemagrasas, desde Yucatan te recomendamos los de keyhealth.life.

Es imprescindible tomar conciencia de que la función de estos productos no es la de trabajar por uno y hacer desaparecer la grasa; por sí solos no te darán ningún resultado. Debes acompañarlos con una buena dieta y ejercicio.

Como norma general, los quemagrasas se deben tomar media hora antes de realizar ejercicio, aunque algunos te recomiendan que se ingieran también antes de la comida principal del día. Siempre es importante leer atentamente la etiqueta del producto, allí indican cómo tomarlo correctamente.

El ejercicio físico no necesariamente tiene que ser intenso, todo lo contrario; cuanto más tiempo hagas ejercicio, mayor será la proporción de grasa que consume tu cuerpo. Cuando se complementa con un quemador, harás doble trabajo y verás los resultados más rápido.

(I.S.)