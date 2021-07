Conoce los 5 beneficios de una clínica de belleza

Gracias a los avances que ha tenido la medicina estética en las últimas décadas, han surgido novedosas técnicas no intrusivas que ayudan notablemente a las personas que buscan tratamientos de belleza. Y es que tal como afirma la clínica de belleza Oneline Beauty Clinic, las últimas tecnologías combinadas con los tratamientos más recientes, permiten transformar la imagen estética de una persona sin requerir intervenciones quirúrgicas.

Una de estas innovaciones es el tratamiento dermatológico Hydrafacial el cual permite regenerar el cutis de cualquier tipo de piel sin necesidad de intervenciones quirúrgicas ni tiempos de recuperación. Es importante reseñar que este tipo de tratamiento es de efecto inmediato por lo que los resultados se pueden apreciar en lo inmediato.

¿Qué beneficios nos ofrecen las clínicas de belleza?

En comparación a las clínicas tradicionales u hospitales públicos, acudir a una clínica de belleza nos brinda varias ventajas. A continuación, te mencionaremos los 5 beneficios de acudir a una clínica de estética.

Disponen de numerosos tratamientos estéticos

A diferencia de las clínicas convencionales, una clínica de belleza obviamente al estar enfocada en medicina estética cuenta con un amplio abanico de opciones en tratamientos tales como:

Dermal Fillers

Juvederm

Radiesse

Teosyal Redensity

Aumento de labos

Botox

Tratamiento a base de láser

Micropigmentación

Rayo de plasma

BTL Aesthatics

Hydrafacial

Cuentan con tecnologías de punta

Sin duda, otra de las ventajas que suponen las clínicas de belleza es que suelen estar equipadas con los más recientes dispositivos electrónicos/digitales para el tratamiento estético. Con ello, los profesionales que laboran en estos centros especializados pueden realizar cambios estéticos con una gran calidad y cumpliendo con todos los estándares médicos.

Disponen de un equipo médico especializado en tratamientos estéticos

Al hablar de un centro médico especializado en la belleza, estas clínicas cuentan con un personal altamente calificado para realizar eficientemente los tratamientos estéticos a aplicar. De hecho, es posible encontrar doctores(as) enfocados en un tratamiento específico. Con esto, las clínicas de belleza pueden proveer tratamientos de manera personalizada a cada paciente.

Servicios a domicilio

Otra de las ventajas de las clínicas de belleza es que por lo general cuentan con servicios a domicilio, así no tendremos que acudir al centro estético si nos sentimos mal o simplemente no queremos salir de nuestro hogar u hotel. Un punto importante a destacar es que estas clínicas envían personas especializadas en la salud estética por lo que no tendrás que preocuparte por nada.

Las citas se pueden realizar remotamente

Todos(as) sabemos lo tedioso que es conseguir una cita en una clínica u hospital tradicional pues debemos acudir personalmente para que nos asignen una. En una clínica de belleza esto no sucede así, pues si lo deseamos, podemos concretar una cita desde nuestro dispositivo móvil u ordenador con acceso a internet. Simplemente accedemos al portal del centro estético y allí nos remitimos a la opción de contacto.

¿Qué beneficios nos aporta la medicina estética?

Los tratamientos de belleza ofrecen numerosos beneficios a las personas:

Mejora la autoestima, ya que los resultados generalmente los vemos desde la primera sesión

Permite reducir el estrés y la ansiedad, ya que muchos tratamientos estéticos suelen brindar efectos relajantes

Mejora nuestra circulación sanguínea, ya que los tratamientos de belleza ayudan a eliminar células muertas y fortalecen los músculos, gracias a las terapias de masajes

(I.S.)