Conoce los beneficios y peligros de la luz azul para la vista

Al igual que la radiación ultravioleta, la luz azul visible (la porción del espectro de luz visible con longitudes de onda más cortas y con mayor energía) tiene tanto ventajas como peligros.

1. La luz azul está en todas partes

La luz solar es la fuente principal de luz azul, y estar al aire libre durante el día es como la mayoría de nosotros nos vemos expuestos a ella. No obstante, también hay muchas fuentes interiores de luz azul fabricadas por el hombre; entre ellas, los fluorescentes, las lámparas LED y los televisores de pantalla plana.

2. El ojo no bloquea bien la luz azul

Las estructuras anteriores del ojo humano adulto (la córnea y el cristalino) son muy eficaces en el bloqueo de los rayos UV para que no lleguen a la retina, que es muy sensible a la luz y que se ubica en la parte posterior del globo ocular. De hecho, menos del 1 % de la radiación ultravioleta del Sol alcanza la retina, incluso si no está usando gafas de sol.

Sin embargo, tenga en cuenta que las gafas de sol que bloquean el 100 % de los rayos UV son esenciales para proteger estas y otras las partes del ojo de los daños que podrían conducir a tener cataratas, ceguera de la nieve, pinguécula, pterigio, e incluso cáncer.

3. Exposición a la luz azul puede incrementar el riesgo de degeneración macular

El hecho de que la luz azul penetra hasta la retina (el recubrimiento interior de la parte posterior del ojo) es importante porque los estudios de laboratorio han demostrado que la exposición excesiva a la luz azul daña las células sensibles a la luz en la retina. Esto provoca cambios que se asemejan a los de la degeneración macular, que puede derivar en la pérdida permanente de la visión.

Los profesionales de la visión están preocupados de que la excesiva exposición a dicha luz que emiten las pantallas de la computadora, smartphones y otros dispositivos digitales pueda aumentar el riesgo de una persona de llegar a tener degeneración macular.

4. Luz azul digital contribuye a la fatiga ocular

Las investigaciones han demostrado que los lentes que bloquean la luz azul con longitudes de onda inferior a 450 nm (luz azul-violeta) aumentan el contraste significativamente. Por lo tanto, las lentes anti blue light, lentes de tinte amarillo pueden aumentar la comodidad cuando esté mirando los dispositivos digitales durante largos períodos de tiempo.

En estos tiempos en que los dispositivos electrónicos son parte importante de nuestras vidas, incluso para los niños por la nueva modalidad de estudios es de suma importancia proteger la vista aun si no necesitara corrección visual las lentes anti blue light son las mejores aliadas en el cuidado de la vista.

En Ópticas Hannia encontrarás los mejores tratamientos para el cuidado de la vista.

"En Ópticas Hannia hacemos que veas bien, que te veas bien y que te sientas muy bien".

(I.S.)