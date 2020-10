La Profeco prohibió algunas marcas de quesos por contener una sustancia prohibida pero por qué la contienen.

MÉXICO.— Luego de un análisis realizado por la Profeco, la Secretaría de Economía ordenó la suspensión de al menos 19 marcas de queso debido a que estas incumplían ciertas medidas.

Además, estos productos omitían en sus etiquetas el uso de caseinato de calcio, una sustancia que aparentemente esta prohibida. Pero entonces para qué la usaban.

¿Qué es el caseinato de calcio?

La Procuraduría Federal del Consumidor encontró que en los quesos de diferentes marcas había casinato de calcio, que es un derivado de la caseína, es decir, una proteína que se encuentran en la leche de vaca.

Este derivado se forma cuando las micelas de la caseina se rompen y se combinan con el calcio. Sin embargo, esta sustancia es usada como aditivo para que alimentos procesados como sopas, proteínas o leche en polvo, se disuelvan con mayor rapidez en agua.

Pero el caseinato de calcio en alimentos para niños, pan, y lácteos como queso y yogur, se utiliza como emulsionante, estabilizador y texturizante, según lo informado por foodaditives.com.

Otro uso dado es para mejorar el sabor o aroma y para prolongar la vida de dichos tipos de alimentos.

¿Se debe consumir o no?

De acuerdo con la FDA (Food and Drug Administration), la EFSA (European Food Safety Authority y el FAO/WHO Expert Committee on Food Aditives) afirman que sí se puede el consumo pero no se debe exceder su ingesta.

Aunque advierten que personas veganas o con alergia e intolerancia a los lácteos, deberían evitar su consumo.- Con información de Grupo Fórmula.

