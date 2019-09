Consejos para reanudar el ejercicio

El calor, las vacaciones, las tardes de verano que invitan a todo menos a encerrarnos en un gimnasio… al final son muchos los pretextos que utilizamos en verano para dejar de hacer ejercicio.

En septiembre, nos entran las prisas y queremos retomar nuestra rutina de golpe después de varias semanas de escasa o nula actividad. Pero, ¿es correcto? ¿Cuál es la mejor forma de retomar nuestra rutina de ejercicio después de las vacaciones? A continuación te damos algunas claves.

Objetivos realistas

La motivación es esencial para no abandonar, pero para que no decaiga es necesario que los objetivos sean realistas. Por supuesto, el objetivo siempre deber ser mejorar, pero olvídate de los milagros y empieza por metas modestas, como bajar los kilos ganados durante el verano, eliminar esa tableta de chocolate que te comiste, mejorar la marca de tu última carrera… Es decir, objetivos a corto plazo, medibles. Conseguir pequeñas metas nos motivará para seguir y ponernos nuevos objetivos.

Haz una pretemporada

Los futbolistas, para llegar en plena forma a la liga hacen una pequeña pretemporada. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Y es que, por muy rápido que quieras recuperar la forma, el cuerpo no es una máquina y no podemos pedirle que se ponga de 0 a 100 desde la primera semana. No vayas muy rápido, es mejor retomar la actividad de forma paulatina y, durante un par de semanas, realizar aeróbicos suaves y una pequeña rutina que trabaje todo el cuerpo, a fin de recuperar tono, flexibilidad, etc.

Los primeros días mejor deja a un lado las pesas, y si las usas, que sea como mucho de la mitad del peso que levantabas antes del verano. Algunos ejercicios ideales para comenzar son: sentadillas, flexiones, bicicleta estática, saltar a la cuerda, lagartijas, abdominales, caminata, pilates…

Las clases colectivas son también una gran fuente de motivación.

Intensidad progresiva

Empezar el entrenamiento por donde lo dejaste alguna vez no es buena opción, pues tu cuerpo está desentrenado y, por ejemplo, la capacidad aeróbica puede disminuir entre un 5-10% en una inactividad de tres semanas. Después de la “pretemporada” establece una rutina, pero esta debe ser progresiva para que te adaptes. Sea cual sea el tipo de ejercicio que practiques, puedes empezar con dos o tres sesiones a la semana y, de forma progresiva, ir aumentando las sesiones, la intensidad, el tiempo… En definitiva, ir esforzándote cada día un poco más.

Alimentación/ Clave

No olvides la alimentación. De nada sirve recuperar el ritmo en el gimnasio si no la cuidas.

Poco a poco

Vuelve a cuidar tu dieta, pero sin obsesiones. Esos kilos de más desaparecerán si, además de tu rutina de ejercicios, eliminas o reduces al máximo alimentos supérfluos, los azúcares libres, las grasas saturadas, comidas procesadas… y optas por comer más sano y equilibrado.