Consumir chile podría prevenir el colesterol e infartos: IMSS

El chile es un ingrediente que no puede faltar en las comidas mexicanas;y no faltará el que diga que sin él la comida no tiene sabor. Lo anterior quizá tiene sentido cuando se explica que el picante libera endorfinas, esas sustancias del cerebro causan una sensación de placer.

De acuerdo con especialistas, la ingesta de picante produce serotonina en el cerebro, causando una sensación de placer. Además, el chile contiene vitaminas A y C, que protegen contra el colesterol; al tiempo que es eficaz contra las enfermedades reumáticas, ya que contiene una sustancia que produce un tipo de analgésico natural.

Consumir picante, de forma moderada

Entre otras propiedades, el chile también previene problemas cardiacos o cerebro vasculares; sin embargo, su ingesta de forma inmoderada puede provocar daños a la salud, como gastritis o daños a los órganos como el intestino grueso; informó el gastroenterólogo del IMSS Héctor Gómez Jaramillo.

El especialista, a través de un comunicado, detalló que las prostaglandinas son un conjunto de sustancias que ejercen una acción protectora sobre la mucosa gástrica; ante este tipo de factores externos que pueden afectar el intestino por la ingesta de picante.

Te puede interesar: Chile habanero, entre los 10 más picantes de México

Tras ingerir el picante, el intestino inicia una etapa de regeneración, por lo cual es el momento propicio para moderar el consumo de irritantes antes de que se presenten problemas mayores, como los ya mencionados.

Síguenos en Google Noticias