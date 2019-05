Contra la ansiedad, probióticos

Ciertos alimentos ayudan a aliviar síntomas de estrés

NUEVA YORK (HealthDay News).— Parece una forma improbable de aliviar la ansiedad, pero una nueva investigación sugiere que regular las bacterias intestinales podría ayudar.

¿Cómo? Al consumir los alimentos adecuados y usar complementos cuando sea necesario, dicen expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Jiao Tong de Shanghai, en China.

Hasta un tercio de las personas tienen síntomas de ansiedad en algún momento de la vida, lo que incluye temores irracionales, agitación, cansancio y ataques de pánico. La ansiedad es común en personas con problemas de salud mental, sobre todo en trastornos relacionados con el estrés.

Los estudios sugieren que los microorganismos en los intestinos (la microbiota intestinal) ayudarían a regular la función del cerebro a través de algo que se conoce como el eje intestino-cerebro, y que los trastornos mentales podrían tratarse mediante la regulación de la microbiota intestinal. Pero no ha habido pruebas de esto, anotan los investigadores.

Con el deseo de averiguar más, el equipo chino revisó 21 estudios con 1,500 participantes. Esos trabajos examinaron si el uso de probióticos (alimentos y complementos que contienen bacterias buenas) o métodos no probióticos, como adaptar la dieta diaria, aliviaban la sensación de ansiedad.

Once de ellos encontraron que regular la microbiota intestinal tenía efecto positivo. Cinco usaron el tratamiento habitual junto con probióticos o métodos no probióticos. De éstos, solamente los que usaron métodos no probióticos redujeron la ansiedad.

En los estudios que buscaban regular las bacterias intestinales sin otro tratamiento, un 80% de los que usaron métodos no probióticos fueron efectivos, en comparación con 45% de los que emplearon probióticos.

Conclusión

Los investigadores advierten que los hallazgos no prueban causalidad. Pero los resultados sugieren que, junto con los medicamentos, “también podemos pensar en regular la flora intestinal para aliviar los síntomas de ansiedad”.