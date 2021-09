"Coolsculpting": qué es, tratamiento, resultados y precio

¿Qué es el "Coolsculpting"? ¿En qué consiste el tratamiento al que se sometió la exsupermodelo Linda Evangelista?

Como Grupo Megamedia dio a conocer, Linda Evangelista, una de las top model de la década de la década de los años 90 del siglo pasado, sufre las secuelas de ese procedimiento estético.

La famosa canadiense indicó que a raíz de los malos resultados de ese método cosmético, que la dejó "desfigurada", presentó una demanda de 50 millones de dólares (unos 1,000 millones de pesos) en contra de una empresa.

El Coolsculpting es una tecnología de Zeltiq que utiliza el frío para congelar las células grasas que se desean eliminar, actuando de forma controlada sobre el tejido.

De acuerdo con el diccionario médico del portal especializado topdpoctors.es, es importante recordar que el Coolsculpting no le hace perder peso a la persona pero sí le ayuda a perder volumen.

El procedimiento es aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y la Comunidad Europea Médica como una forma segura para que los pacientes pierdan grasa.

El método implica un proceso de enfriamiento controlado y seguro del tejido que concentra las células grasas sin dañar el resto del tejido.

Las sesiones suelen tener una duración de una hora y suele ser preciso más de una consulta para eliminar el volumen que se desea.

Algunas de las consideraciones que los pacientes que deciden someterse al tratamiento deben tener en cuenta:

De todas formas, los expertos de topdpoctors.es recordaron que cada paciente reúne características diferentes y es preciso valorar el estado de cada uno para adecuar el tratamiento a sus necesidades.

La tecnología Coolsculpting reduce el número de células grasas y las elimina para siempre de la zona tratada. Debe entenderse como una ayuda para perder peso, pero no lo elimina por sí solo.

De manera habitual se requieren más de dos sesiones y no hace falta repetir jamás, siempre y cuando no haya un aumento de peso importante.

Las células de grasa una vez que se mueren, no vuelven a reproducirse, es por eso por lo que es un tratamiento definitivo.

What is CoolSculpting?

It’s a medical procedure that helps get rid of excess fat cells underneath ur skin.



During the procedure, a special tool is used to cool certain parts of ur body to freezing temperature. The procedure freezes & kills fat cells. pic.twitter.com/Cz6JEka86z