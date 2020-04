Coronavirus ataca pulmones, "pero también corazón y cerebro"

MÉXICO.- El Covid-19 es una enfermedad que ataca los pulmones y el sistema respiratorio de los pacientes, pero también podría afectar de manera permanente otros órganos: riñones, vasos sanguíneos, intestinos, hígado, corazón y cerebro podrían verse amenazados en un “ataque multiorgánico”.

A pesar de que, con el tratamiento adecuado, los pacientes se recuperan, podrían sufrir consecuencias y el daño sería permanente, especialmente en pulmones, al menos así lo advirtió Onjen Gaji , especialista en terapia intensiva en el departamento de medicina pulmonar de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota.

¿Cómo el coronavirus podría afectar el sistema gastrointestinal?

Por su parte, Compton-Phillips, responsable clínico del sistema sanitario de Providencie, declaró a The New York Times que el coronavirus no solo ataca a los pulmones.

"La infección puede difundirse a través de las mucosas, desde la nariz hasta el recto”.

De acuerdo con los expertos, la capacidad de este virus de infectar las células del sistema gastrointestinal podría ser el motivo por el que algunos pacientes experimentan diarrea e indigestión.

Los daños en el hígado

De acuerdo con un estudio en la revista Liver International que se publicó el pasado 14 de marzo y se realizó en la universidad de Wuham, el daño al hígado puede estar causado tanto por la infección como por los medicamentos que se usan para curarla.

El coronavirus también daña los riñones

Este virus también es invasivo con los riñones. Una investigación china demostró que los pacientes contagiados por el virus desarrollan fácilmente una insuficiencia renal aguda en un 27 por ciento, sobre todo si son ancianos y sufren hipertensión arterial o insuficiencia cardiaca.

Inflamación en el corazón

Además de todas las afecciones mencionadas, se han observado daños en el pericardio e incluso inflamación en los músculos. Jama Cardiology publicó una relación de los problemas cardíacos entre los pacientes con coronavirus de Wuhan. Se descubrió que el 20 por ciento de los pacientes recuperados del Covid-19 ha sufrido daños cardíacos.

El páncreas

El páncreas, el órgano encargado de producir la insulina sería otro de los dañados en el caso de pacientes diabéticos. En la infección aumenta la necesidad de insulina y el páncreas de un diabético no produce suficiente.

Problemas neurológicos

Un artículo publicado hace un mes en Journal of Medical Virology sostenía que no había que excluir la posibilidad de que el nuevo coronavirus pudiera infectar algunas células nerviosas.

Actualmente, los especialistas afirman que demasiado pronto para hacer afirmaciones definitivas o identificar los mecanismos específicos con los que el nuevo coronavirus influye en el sistema neurológico

¿Cómo se ven los pulmones durante la infección?

Un médico creó un vídeo con realidad virtual que muestra los efectos del coronavirus Covid-19 en los pulmones de las personas infectadas.

El vídeo lo realizó Keith Mortman, jefe de cirugía torácica del Hospital Universitario George Washington. Los pulmones son de uno de sus pacientes de casi 60 años y las zonas dañadas por el virus están de color amarillo, mientras que los tejidos sanos aparecen de color azul.

¿Cuáles son los síntomas del Covid-19?

Al principio el paciente tenía fiebre y tos, sin embargo estos síntomas progresaron rápidamente hasta que tuvieron que intubarlo y ponerle un respirador artificial.

“Puede ver que este virus no solo afecta ambos pulmones, sino también otras partes”, expresó el médico ante los medios.

Un llamado urgente a cuidarse

Con su vídeo, Mortman pretende educar a aquellos que ignoran las advertencias y las medidas, no se quedan en casa y no toman sus precauciones.

“Realmente quiero que puedan verlo y entender el daño que sufren los pulmones y la gravedad de la enfermedad. Y por qué es tan importante tomar precauciones”, recalcó.

