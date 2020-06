Covid-19: La tormenta inflamatoria perfecta

“No olvidemos al huésped ante la pandemia “

El nuevo brote de coronavirus COVID 19, nos recuerda como hemos luchado para adelantarnos a los patógenos mutantes ( virus, bacterias ) a lo largo del siglo. Todas estas situaciones se acompañan de un grado de letalidad variable de acuerdo a las características del agente agresor. La tasa de mortalidad para la infección por COVID 19 es de 1 a 3% la cual puede variar en base a la oportunidad de un diagnóstico y tratamiento temprano. En 2009 la letalidad para el virus de la influenza H1N1 fue de 0.02%, lo que habla de las diferencias entre estos virus. La naturaleza altamente contagiosa del COVID 19 posiblemente superará significativamente a la mortalidad por otras epidemias que le han precedido

Gran parte del esfuerzo por controlar la pandemia por el coronavirus, están encaminadas al desarrollo de vacunas capaces de neutralizar el efecto de este virus, las vacunas contienen péptidos virales, capaces de inducir la formación de anticuerpos para anular la actividad del virus, pero estas se encuentran en proceso de investigación y serán empleadas hasta que se demuestre su eficacia y seguridad.

Sabemos que existe una predilección por parte del coronavirus para atacar el tracto respiratorio y que los mecanismos inmunopatológicos a nivel pulmonar son el sitio preferido para la replicación y daño por este virus. La enzima convertidora de angiotensina 2 , es el receptor predominante en el humano para la glicoproteína SARS-2 CoV y la secuencia de homología del COVID 19 al SARS2 CoV sugiere que el COVID 19 puede infectar a las células respiratorias a través de esta enzima. El paciente infectado por coronavirus está sujeto a una tormenta inflamatoria inducida por citocinas , producidas por diferentes, células producto de alteraciones en el sistema inmune con producción de una enzima en particular la Interleucina-6 (IL-6 ) y otras más implicadas en el daño multiorgánico presente en los casos severos o en aquellas personas con factores de riesgo.

Se estima que el 20% de las personas infectadas con COVID 19 estarán suficientemente enfermas para requerir hospitalización y un porcentaje de estos pacientes necesitarán la atención de los cuidados intensivos. No se sabe por qué algunas personas enferman y fallecen y otras se recuperan, pero seguramente las características del huésped, tienen que ver con estos resultados, de ahí la importancia de no olvidar al huésped.

Datos clínicos tempranos son fiebre, confusión, manifestaciones atípicas de un proceso respiratorio y por laboratorio la presencia de ferritina muy elevada, disminución de linfocitos, tiempo prolongado de protrombina, deshidrogenasa láctica aumentada, interleucina 6 aumentada, reactantes de fase aguda aumentados como la proteína C reactiva, CD25 soluble aumentada, aspectos presentes en pacientes infectados por COVID 19 en estado crítico , lo que sugiere un síndrome de una tormenta inflamatoria por citocinas, ocasionando dificultad respiratoria y falla multiorgánica. Desde luego la identificación del COVID 19 por técnicas especializadas de PCR es vital

Esta “tormenta” de citocinas inflamatorias, no solamente se presenta en el COVID 19, ya que acompaña con frecuencia a las enfermedades autoinmunes con manifestaciones sistémicas o generalizadas, pero ya se sabe que del control de dicha situación es parte fundamental para el manejo de COVID 19 en pacientes en estado pre o crítico aunque es difícil definir esta frontera.

Los factores de riesgo posiblemente se han incrementado con un mejor conocimiento del comportamiento del COVID 19. Los adultos de mediana edad y adultos mayores son los más frecuentemente afectados asociado a comorbilidades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades pulmonares crónicas , cardiovasculares , pacientes con VIH y aquellos con enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide y otras enfermedades en donde se considera indispensable el empleo de glucocorticoides (cortisona) y otros inmunosupresores lo que hace a las personas con esas afecciones más vulnerables al contagio y a presentar mayor severidad de la enfermedad; así mismo el adulto mayor presenta un fenómeno de inmunoseneciencia ( disminución de los mecanismos de defensa inmunológicos) que indudablemente contribuye a esta vulnerabilidad.

Cuanto más temprano se inicie el tratamiento el pronóstico puede ser más favorable y el empleo de medicamentos como glucocorticoides, antiinflamatorios , agentes biológicos como el tocilizumab que bloquea a la interleucina 6 y otros medicamentos antivirales ayudan a detener esta tormenta inflamatoria responsable del daño pulmonar y de otros órganos

En los pacientes reumáticos no se recomienda suspender el tratamiento particularmente si toma glucocorticoides (prednisona,desflazacort) o cualquier tipo de tratamiento por otras enfermedades, pero siempre bajo la vigilancia o recomendación telefónica para atenuar las inquietudes propias de la cuarentena. Los agentes biológicos deben mantenerse bajo estricto, control del médico tratante , actividad física relativa ( no extenuante ), no automedicarse o seguir recomendaciones no médicas, evitar el contagio (convivencia y distanciamento social), indispensable el empleo de cubrebocas, lavado de manos frecuentes, elementos del baño y desinfección o lavado de productos externos como alimentos o bebidas. Es importante tomar en cuenta la difusión de la información en ocasiones falsas o distorsionadas que confunden más a nuestra población.” NO OLVIDEMOS LAS CARACTERISTICAS DEL HUESPED “

Tu médico es tu aliado , habla las veces que sean necesarias para aclarar tus dudas y contribuir a la tranquilidad tuya y de tu familia

Dr. José A. Cetina Manzanilla FACP

Academia Nacional de Medicina de México. Socio Titular

Miembro del American College of Rheumatology

Colegio Mexicano de Reumatología