Crean casco que “reinicia el cerebro” para combatir la depresión

Científicos españoles desarrollaron un casco que es capaz de “reiniciar el cerebro” a través de descargas eléctricas y tratar así la depresión.

La depresión es una enfermedad que requiere terapia y medicamentos para su tratamiento, sin embargo, algunas personas resultan ser farmacoresistentes y la terapia no alcanza a cubrir esa necesidad.

Por lo anterior, médicos españoles crearon un casco que estimula una parte concreta del cerebro, provocando a largo plazo efectos de plasticidad, y aumentando o reduciendo (dependiendo de la estimulación que se use) la excitabilidad en los circuitos cerebrales.

Se ha demostrado que en la depresión existe un desequilibrio en los circuitos de las cortezas frontales, por lo que esta estimulación reequilibriaría esos circuitos.

Acompañamiento

Cabe aclarar que no se trata de una cura, sino de parte un tratamiento que es complementario con la terapia, y aunque significa una ventaja que no sea una técnica no invasiva, aún cabe explorar si presentaría alguna reacción secundaria.

Los científicos advirtieron que esta técnica no es apta para personas con marca pasos u otros instrumentos metálicos que sean sensibles al campo magnético.

