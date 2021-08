Crece el temor al Covid-19

Adultos quieren que la mascarilla sea obligatoria

DENVER (AP).— El temor al Covid-19 en Estados Unidos está en su máximo nivel desde el invierno boreal pasado, de acuerdo con una nueva encuesta, ante el avance de la variante delta. Cada vez más estados y escuelas ordenan el uso de la mascarilla y los hospitales de la nación vuelven a llenarse.

Según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, la mayoría de los adultos quieren que la mascarilla sea obligatoria en cines, espectáculos deportivos, conciertos y otros eventos donde se aglomera la gente, así como para los viajeros por avión y los trabajadores de hospitales, restaurantes, tiendas y oficinas públicas.

La encuesta revela que el 41% está “extremadamente” o “muy” preocupado por la posibilidad de contagio, para sí mismo o su familia, comparado con el 21% en junio, pero con 43% en enero, durante la última gran ola en el país.

David Bowers, un analista de negocios y su esposa, maestra de escuela, estuvieron entre los primeros vacunados, pero les preocupan sus hijas, de siete y nueve años, porque el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, sancionó una ley que prohíbe a los distritos escolares obligar al uso de la mascarilla, ni qué hablar de la vacuna.

Seis de cada 10 estadounidenses están a favor de obligar a la gente a estar plenamente vacunados contra el Covid-19 para poder viajar en avión o asistir a eventos públicos. El 25% se opone a esas medidas.

También seis de cada 10 apoyan la mascarilla obligatoria para trabajadores de hospital y de la salud en general, así como empleados públicos, efectivos de las fuerzas armadas y trabajadores que tienen contacto con el público, como los de restaurantes y tiendas. La obligatoriedad de usar la mascarilla en un bar o restaurante es algo menor, del 51%, con el 28% en contra.

Hasta el jueves, casi 200 millones de personas —algo más del 60% de la población— había recibido al menos una dosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Poco más de la mitad de la población estaba totalmente vacunada.

Los hospitales de todo el país tenían más de 75,000 enfermos del coronavirus hasta la semana pasada, un fuerte aumento con respecto a semanas anteriores, pero aún muy por debajo de la ola invernal. Florida, Arkansas, Oregon, Hawai, Luisiana y Mississippi marcaron récords de hospitalización en las últimas semanas y la ola de la variante delta, junto con las bajas tasas de vacunación, ha provocado escasez de camas.