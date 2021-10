El pan de muerto es un reflejo del la fusión entre dos mundos, el prehispánico y el español. Aquí te decimos cuántas calorías tiene.

MÉXICO.— El pan de muerto es clave de una de las tradiciones más arraigadas en México: el Día de Muertos, sin embargo, el origen de este alimento se remonta a la época de la Conquista e incluso se relaciona con la práctica de los sacrificios humanos.

De acuerdo con historiadores, en la época prehispánica cuando una princesa era ofrecida a los dioses, su corazón aún latiendo se introducía en una olla con amaranto y después la persona que encabezaba el rito mordía el corazón en señal de agradecimiento a un dios.

Pero los españoles encontraron tan violenta esta práctica que la rechazaron y sugirieron se preparara un pan de trigo cubierto de azúcar pintada de rojo, que simulaba el corazón de la doncella, así ya no tenía que perder la vida.

En cuanto a su particular forma, el círculo al centro del pan simboliza el cráneo del difunto, las tiras hacen alusión a los huesos y en algunos casos, se agrega esencia de azahar, que evoca el recuerdo por los difuntos. Asimismo, según la región, se tienen distintas costumbres para elaborarlo.

Elvira Sandoval Bosh, académica del departamento de salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que "el pan de muerto es un alimento complejo, como todo el pan dulce, alto en carbohidratos no solo por las harinas sino también por el azúcar y la mantequilla, lo que significa que en poca cantidad nos va a dar mucha energía".

La académica de la UNAM añade que lo importante es no excederse en el consumo de pan de muerto, ya que una “porción individual” como las que se comercializan puede aportar entre 500 y 600 calorías.

"No nos dejemos llevar porque es individual y aparentemente chiquito, no, aunque sea individual, o más grande lo importante es no excederse", afirma Elvira.