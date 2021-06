¿Cuánto duran los anticuerpos después de padecer Covid-19?

MADRID.- Los anticuerpos que se generan como respuesta frente a la infección por el SARS-CoV-2 (Covid-19); perduran entre los seis y los doce meses después del contagio. Además, protegen contra las diferentes variantes que circulan e incluso se potencian con las vacunas.

Así lo afirma el equipo científico liderado por Michel Nussenzweig, jefe del Laboratorio de Inmunología Molecular de la Universidad Rockefeller e investigador del Instituto Médico Howard Hughes. Los resultados aparecen hoy publicados en la revista "Nature".

