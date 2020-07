Cuarentena causa otra pandemia en salud mental: Estos son los síntomas

MÉXICO.- Durante la pandemia por Coronavirus se han incrementado la ansiedad y la depresión a causa del confinamiento; las víctimas más frecuentes son las mujeres jóvenes, alertó la Secretaría de Salud.

De acuerdo con datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, entre 45 y 50% de las personas en aislamiento podrían desarrollar el síndrome de cuarentena (reacciones emocionales en respuesta al estado de aislamiento) y estos serían los síntomas.

Agotamiento físico y mental.

Cambios en el estado de ánimo.

Irritabilidad.

Indiferencia.

Desmotivación.

Menor rendimiento.

Apatía o dolores de cabeza.

Si has detectado uno o más de estos síntomas, puede tratarse de un trastorno psicológico ocasionado por el escenario de la pandemia.

Otros trastornos psicológicos comunes durante el aislamiento.

¿En qué consiste el burnout?

El término “burnout” (“quemarse” o agotamiento laboral) fue incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades.

La OMS lo define como un “síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito”.

Para identificar este síndrome, especificó la OMS, hay algunas características: “Sentido de agotamiento o debilidad; aumento en el aislamiento del trabajo, cinismo o sentimientos negativos relativos al trabajo; y una baja en la efectividad profesional".

éxico empezó la etapa de desconfinamiento con la aparición del semáforo de la “nueva normalidad” y en otros países, como España, se registraron casos de personas que no quieren volver a salir a la calle, se llama síndrome de la cabaña y es una realidad.

En México la etapa de confinamiento lleva casi tres meses y ahora, de manera paulatina, se están retomando las actividades en el país, siguiendo siempre las medidas de sana distancia. Sin embargo, para algunas personas esto no es una buena noticia.

¿Qué es el Síndrome de la Cabaña?

El síndrome de la cabaña es el temor y la ansiedad que experimentan algunas personas ante la posibilidad de regresar al estado previo al confinamiento. Es decir, es un estado anímico y mental que se ha estudiado en personas que, tras pasar un tiempo recluidos, tienen dificultades para volver a su entorno.

¿Qué causa el Síndrome de la Cabaña?

Son varios los factores que pueden influir en ese temor a salir a la calle. Vivimos una situación a largo plazo con el minuto a minuto, lo que genera incertidumbre, una sensación que deriva en miedo con mucha facilidad.

Los especialistas recomiendan que la vuelta a la vida debe ser gradual, para que el cuerpo y la mente puedan adaptarse a una nueva realidad.



Al respecto, la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR) advierte que es necesario tomar conciencia del impacto emocional, físico y mental que puede causar la cuarentena.

"El coronavirus no sólo impacta al sistema respiratorio por la infección de la enfermedad en sí misma, también puede traer repercusiones en las esferas emocionales, mentales y de salud física de las personas", dijo Goe Rojas, rectora de la ECR, institución dedicada a formar profesionales en las áreas de salud y rehabilitación en Colombia.

Rojas sostiene que aunque la actual coyuntura limita las acciones de las personas, es necesario trabajar por la "normalización" mediante "el establecimiento de rutinas, que aún en el aislamiento, permitan cumplir con los horarios y hábitos que normalmente ejecutamos".

"El solo hecho de levantarse temprano, arreglarse y hacer actividades como si no estuviéramos en cuarentena, nos ayudará a que físicamente estemos mejor en nuestro sistema inmune para poder asumir que, si nos contagiamos y nos enfermamos, nuestro organismo tenga mejores defensas", agregó.

Para combatir los efectos del confinamiento, el IMSS sugirió tener alguna actividad de forma individual, como leer, escribir, reflexionar sobre su vida, virtudes y defectos, lo que resulta benéfico durante estos días de encierro.