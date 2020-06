Cubrebocas con dispensador de cerveza, un invento viral de cuarentena

ESTADOS UNIDOS. - Debido a las medidas de confinamiento en el mundo por el Covid-19, diversos negocios crecieron exponencialmente, sobre todo los digitales. La gente ha intentado toda clase de propuestas para protegerse del Covid-19, incluyendo un cubrebocas con dispensador de cerveza incluido.

Unnecessary Inventions, es un proyecto originario de Vermont que creó un cubrebocas que tiene un compartimento para 16 onzas de cerveza y otras bebidas.

“The Mixer Mask”

El invento se llama “The Mixer Mask” y se lanzó el pasado 22 de mayo con un embudo y boquilla interminable.

¿Se comercializa este invento?

Aunque muchos medios viralizaron el invento, este producto no puede ser adquirido. Unnecessary Inventions, proyecto del diseñador Matt Benedetto, se dedica a hacer productos para problemas que no existen, es una sátira de los que venden en internet.

"El proyecto explora la creatividad, experimentación con el diseño y los procesos, y se burla de los productos reales que las personas realmente comprarán en línea", se lee en la página de Unnecessary Inventions.

"Cada creación se presenta como si se tratara de una campaña de marketing real, todo esto para un producto que no puedes tener en tus manos", añaden.

Sí hay productos a la venta

Sin embargo, a pesar de que la mascarilla con dispensador de cerveza no está la venta, la página sí tiene algunos productos en internet, como una almohada para teléfonos o una bolsa para baguettes. (

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que en lugares con transmisión generalizada de coronavirus todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de dos metros, como por ejemplo en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con mucha gente, utilicen mascarillas o cubrebocas de tela.

OMS actualiza su información

En una actualización de su guía de consejos sobre este elemento de protección, la organización considera que a medida que los países van levantando las medidas de confinamiento y las restricciones de movimiento es necesario que las personas las utilicen para protegerse en situaciones en las que no se puede aplicar la distancia social recomendada.

Hasta ahora, la OMS solo recomendaba —según su guía del pasado 6 de abril— el uso de mascarillas para la gente que atendía a personas potencialmente contaminadas, o que tenían tos o estornudos; así como para el personal sanitario.

Los cubrebocas de Tela

Las máscaras recomendadas para el público en general son las de tela, que deben cumplir ciertas condiciones para que realmente representen una protección para el portador y para el resto de la comunidad.

¿Qué tipo de cubrebocas de tela?

La guía orientativa de la OMS recalca que no todas las máscaras de tela tienen la misma calidad de filtración, uno de las factores determinantes para su efectividad. Los materiales a considerar en la fabricación de una mascarilla eficaz son el polipropileno, el algodón y el poliéster, y la celulosa y la seda como últimas alternativas.

¿Cuál es la forma correcta de ponerse un cubrebocas?

Las reglas para la utilización las mascarillas son tan importantes como el material del que estén hechas: hay que lavarse o desinfectar las manos antes de colocarlas, y si se usan por poco tiempo -por ejemplo, para un trayecto en autobús- pueden ser guardadas en una bolsa de plástico para volverlas a utilizar luego.

¿Cómo lavar los cubrebocas?

Lo recomendable es lavarlas todos los días, idealmente a 60 grados y, si esto no es posible, a mano, con agua, desinfectándolas un minuto con cloro y enjuagándolas muy bien a continuación.

Otro aspecto a tener en cuenta es que si están muy estiradas, no funcionan; que deben cubrir nariz, boca y mentón, y que deben estar bien pegadas al rostro por todos los lados.

Por otra parte, la nueva guía de la OMS señala que todas las personas que trabajan en instalaciones médicas atendiendo a todo tipo de enfermos, y no solo a pacientes con COVID-19, deberían utilizar máscaras médicas.

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó la guía para el uso del cubrebocas, la Secretaría de Salud (Ssa) explicó que aquellas personas que tienen síntomas deben usarlo:

"Se recomienda que una persona con síntomas respiratorios, si no se puede quedar en casa, use cubrebocas a fin de proteger a los demás". Agregó que la comunidad en general debe evaluar el uso del cubrebocas, es decir, si estará en un lugar donde no puede mantener la sana distancia. Aconsejó no relajar las otras medidas de higiene, puesto que son fundamentales para evitar la propagación del virus.

Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que aquellas personas que decidan usar cubrebocas están en su derecho de hacerlo, siempre y cuando lo hagan de manera correcta y sin creer que es la única forma de protegerse.

"El lineamiento de la OMS pone una serie de elementos que hacen ver los posibles usos, beneficios y grandes limitaciones, en México no cambia nada porque es lo que hemos venido presentando, quien quiera usarlo que lo use, pero que sepa que no es una barrera de protección absoluta" , dijo,