Cuenta cómo es vivir con lupus

Es indispensable en el paciente una actitud positiva

Faresha Elizabeth Otero Belmont sintió mucho temor cuando le diagnosticaron lupus hace 10 años.

“La verdad, me dio mucho miedo, apenas tenían 20 añitos. ¿Y ahora que voy a hacer de mi vida?”, recuerda que pensó en el momento en que le dieron la noticia.

“Cada vez que me preguntan, digo que tengo lupus, que es genético. Uno no hereda dinero, pero sí hereda enfermedades”, lamenta.

“Hay que aprender a vivir con la enfermedad, ser positivo y creer en Dios”, añade Faresha, quien a diario necesita someterse a cinco sesiones de tratamiento.

Actualmente de 30 años de edad, es originaria de Chetumal y vecina en Mérida.

Recuerda que la enfermedad le fue diagnosticada a raíz de que se empezó a sentir débil, por lo cual fue internada en el hospital.

“El doctor me dijo que tenía las defensas bajas. Me empezaron a salir moretones, veía borroso, me mareaba por todo, tenía vértigo”, relata al Diario.

“El doctor me dijo que tenía lupus y me explicó qué es la enfermedad. Me asusté mucho”, admite.

Faresha explica que ella puede vivir sin problemas con la enfermedad, cuidando que no descienda su conteo de plaquetas.

“El lupus no se cura, solo tiene tratamiento de por vida”, subraya. Apegándose a éste ha podido llevar una vida como cualquier otra persona, por lo que el diagnóstico no ha sido impedimento para continuar con sus actividades.

Faresha detalla que, además de seguir el tratamiento médico, es importante tener actividad física, consumir vitaminas y mantener una actitud positiva.

Revela que el costo de su terapia lo cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no podría cubrir con recursos propios los gastos de la consulta privada.

Faresha invita a la comunidad a que interesarse en conocer más del padecimiento, que no es contagioso. Recomienda acudir al médico si se presenta algún síntoma, sobre todo si en la familia hay antecedentes de lupus.

“Te da mucho sueño y cansancio sin que haya una actividad que lo justifique”, indica Faresha.

Más información

La paciente considera que hace falta mucha información sobre el lupus y también hace un llamado a las instituciones de salud para que atiendan a los pacientes y ayuden a darle seguimiento a sus terapias.

Por último, considera que es beneficioso formar parte de grupos como Lupus en Yucatán, “porque te apoyan, te animan”, y el respaldo de la familia y la pareja es fundamental, como el que ella ha recibido de su esposo Braulio Moo Canul.

Faresha participó ayer en las actividades de concienciación del lupus que se realizaron en el “remate” del Paseo de Montejo.— Claudia Ivonne Sierra Medina

Lupus en Yucatán

Lupus en Yucatán es un grupo de ayuda a personas diagnosticadas con la enfermedad. Es presidido por María Elizabeth Nava Santiago y tiene ocho años de actividades.

Contacto

En la actualidad lo forman 800 personas y con él colaboran 12 médicos. Más información en el perfil en Facebook: Lupus en Yucatán y al 9992-20-89-07.