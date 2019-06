Cuidar lo que comemos para mejorar la salud

Con baja nutrición

Llevar una alimentación sana y balanceada puede ser difícil, más cuando tenemos una gran variedad de antojitos, esos alimentos con alto contenido calórico, pero de bajo valor nutrimental y que no nos aportan nada benéfico para nuestra salud, es decir calorías vacías.

Mejor conocidos como comida chatarra, sólo tienden a saciarnos el hambre por un rato y provocar ganancia de peso cuando su consumo es frecuente.

Debido a esto, se debe tener cuidado con este tipo de alimentos, los cuales “El Universal” publica en su sitio, mismo que están basados de WebMD, Absmachineguide, y la especialista en nutrición Fernanda Alvarado.

Bebidas endulzantes

Los refrescos, tés, jugos, licuados o cafés embotellados, son de los productos más expuestos en el mercado que contienen gran cantidad de azúcar e ingredientes artificiales para darles sabor y color, por lo que se recomienda sustituirlos por agua natural o té como el verde y negro que cuentan con antioxidantes.

Fernanda Alvarado, recomienda moler la fruta con agua para crear nuestros propios jugos que no tengan grandes cantidades de azúcar. En cuanto a las bebidas alcohólicas, no tienen un valor nutricional, sólo se trata de calorías vacías que no pueden ser utilizadas como fuente de energía, al contrario, son calorías que se acumulan en el hígado como ácidos grasos.

Alimentos procesados

Los alimentos procesados como la carne congelada tienen una baja densidad nutrimental, porque la mayoría de sus ingredientes no son saludables, incluso, de acuerdo con la OMS aumentan el riesgo de cáncer colorrectal.

Postres y dulces

Los postres como pasteles y galletas, entre otros, están elaborados con grasas trans y carbohidratos malos, por ejemplo la harina, azúcar o, en algunos casos, margarina, ingredientes que no contienen nutrientes, pero sí muchas calorías vacías que nos hacen subir de peso o aumentan el riesgo de enfermedades como la diabetes.

Aderezos

Los acompañantes cremosos que le agregamos a nuestras ensaladas son poco amigables para la salud, ya que están elaborados con grasas trans, azúcar y sustancias químicas que aumentan las cantidades de calorías vacías, así se recomienda reemplazarlos por aceite de oliva o vinagre variado.

La nutrióloga Fernanda Alvarado menciona que todos los alimentos contienen nutrientes, pero la diferencia está en que algunos suelen ser más dañinos que otros, como los mencionados anteriormente que no aportan proteínas, al contrario, sólo son hechos por azúcares y calorías vacías.

Alimentos Chatarra

El Poder del Consumidor (EPC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) lanza la campaña: “Exijamos escuelas 100% libres de comida chatarra”.

Continúa la venta

En el 2014, se lanza una regulación obligatoria a escuelas sobre la venta de los alimentos, misma que hasta la fecha no es respetada.