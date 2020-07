Depresión y ansiedad a la alza

La salud mental, tan importante como la física

Estudios recientes desarrollados durante la pandemia arrojaron que 56% de las personas sufren problemas de ansiedad leve, moderada o grave, en tanto 43% presenta depresión en sus distintos niveles.

Las cifras hablan de la afectación a la salud mental en esta contingencia, y la importancia de atender estas enfermedades.

El doctor Eduard Vieta, jefe de psiquiatría y psicología del Hospital Clinic de Barcelona, señala que la mayoría de los países enfrentan la pandemia con medidas de confinamiento más o menos estrictas y esto ha causado reacciones en la salud mental de las personas.

Precisa que un reciente estudio efectuado en la etapa más estricta de la cuarentena, en 4,000 personas, se encontró que más de la mitad ha desarrollado problemas de ansiedad, pues 56% de los participantes presentó este padecimiento, cuyo 40% lo tienen en forma leve, el 12% moderado y el 4% en su forma grave.

En depresión las cifras son similares, ya que 43% presentó esta enfermedad: 29% en su forma leve, 9% moderada y 5% grave.

Destaca que los niños también se ven afectados por el confinamiento, porque necesitan salir y jugar con otros infantes, y los padres necesitan que los pequeños estén entretenidos, pero ante la imposibilidad de hacerlo esto ha causado que 1 de cada 4 niños recluidos en sus hogares presente síntomas de depresión.

El 33% de los pacientes con Covid-19 también desarrolló depresión, en parte por una reacción inmunitaria, y porque la soledad en los hospitales solo puede ser mitigada por el personal sanitario, con el que tienen poco contacto; y en otros casos la depresión se presenta por el proceso de duelo, al no enterrar dignamente a los fallecidos por el virus.

El personal de salud igualmente se ha visto afectado, pues es duro trabajar bajo condiciones extremas de presión laboral como ha sucedido, “el estrés es enorme”, y ante este panorama se está investigando sobre el estrés post traumático a gran escala en el personal sanitario

Eduard Vieta afirma que es importante distinguir entre la tristeza y la depresión: “La primera es natural, al igual que el dolor es parte de la naturaleza del ser humano y avisa que algo va mal, alerta a la persona. Cuando afecta el comportamiento en forma prolongada y afecta el funcionamiento laboral, familiar o social significa que hay una patología y es importante pedir ayuda médica”.

El doctor Husseini Manjii, líder global de neurociencias en Janssen, manifiesta que una pandemia prolongada y con problemas de aislamiento social aumenta los desafíos de la salud mental.

Asegura que hay que hacer entender a la sociedad que la salud mental se debe tratar igual que la salud física, y hoy más que nunca hay que bajar el estigma respecto al tratamiento de estas enfermedades y pedir ayuda cuando se necesite.

Enfatiza la importancia de que las personas que ya cursaban con una enfermedad del área de la salud mental antes de la pandemia continúen con sus tratamientos, incluso a distancia, con la telemedicina.

La meditación y el ejercicio, considera, son claves para relajarse en estos tiempos, así como limitar el consumo de noticias negativas en los noticieros.

Indica que hay personas que no se sienten estresadas, pero que no duermen bien, lo cual es señal de estrés, por lo que es importante relajarse, y tomar en cuenta que no se puede controlar todo, por lo que deben enfocarse en lo que sí pueden controlar, como la salud de la familia y el contacto personal.

El doctor Josué Bacaltchuk, vicepresidente de asuntos médicos de Janssen, apunta que está comprobado que los desastres a gran escala van acompañados de un aumento en la depresión, el estrés post traumático, el uso de sustancias y una amplia gama de trastornos mentales y de comportamiento.

Manifiesta que la depresión es un problema común, pues afecta a 350 millones de personas en el mundo.

Puntualiza que Janssen además de ocuparse de la salud mental está desarrollando una vacuna candidata para Covid-19, que en un par de semanas entrará a fase uno, y si se demuestra que es segura y eficaz, se estima que estará disponible a inicios de 2021.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

De un vistazo

Difícil de tratar

Un estudio epidemiológico realizado con 1,478 pacientes con depresión mayor en Argentina, Brasil, Colombia y México mostró que ante lo efectos estresantes y psicológicos causados por el nuevo coronavirus, el 30% de los pacientes no responden a dos diferentes tratamientos depresivos, lo que muestra que se trata de un padecimiento serio y no tan fácil de tratar como se piensa.

No saben cómo reaccionar

“Nada en la vida actual es normal, la pandemia se apodera del mundo, y el cerebro y el cuerpo no saben cómo procesarlo”, menciona el doctor Josué Bacaltchuk.