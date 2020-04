¡Descansar es vida! Averigua los mejores consejos para mejorar tu descanso

Lo normal es que una persona duerma de 6 a 8 horas diarias, y si calculamos cuánto tiempo de su vida duerme, en promedio serían 25 años. SÍ, un cuarto de siglo. Y según un estudio, pasa en promedio 4 años de su vida soñando. La gran pregunta es: ¿cuánto realmente de todo este tiempo las personas descansamos?

Si te pasa que sueles despertar de mal humor y no sabes por qué, la respuesta más obvia es que no descansaste adecuadamente y esto podría debirse a muchos factores como el estrés, un mal colchón, etc.

Sea la razón que sea, hemos preparado los mejores consejos para mejorar tu descanso para que comiences a tener días más productivos, mejor ánimo y mejorar tu calidad de vida.

Consejos para descansar mejor

Respeta las horas de sueño

Si estás en disposición de dormir ocho horas diarias, hazlo. Para un adulto, la recomendación es dormir por lo menos siete horas, sin embargo, sabemos que nuestro estilo de vida y factores como trabajo, son determinantes, por eso es vital que tus horas de sueño sean dedicadas al descanso.

Acuéstate y despiértate a la misma hora cada día y que la diferencia de las horas de sueño entre los días de semana y los fines de semana, no sea superior a una hora, de esta forma tendrás un hábito.

Invierte en un buen colchón

Puede que medites antes de dormir, comas saludable y tengas un buen ambiente y aún así, despertarte más cansado. Y esto puede deberse a que duermes en un colchón desgastado y además de despertar más cansado, estarás de mal humor.

Actualmente, en el mercado existen una variedad de colchones que se adaptan a las necesidades de cada persona y brindan una experiencia por sí misma a la hora de dormir, ofreciéndote un sueño reparador.

Aprende a relajarte antes de dormir

Uno de los problemas más recurrentes a la hora de dormir es pensar en los problemas y esto, no nos permite conciliar el sueño.

Una de las actividades más recurrentes, es ver la tele, pero lo cierto es que no es la mejor alternativa. Debes crear una recámara ideal para dormir. Esta debe ser fresca y silenciosa. Si entra mucha luz durante la noche, procura tener cortinas oscuras, la idea es crear un ambiente que se adapte a tus necesidades.

En vez de ver tele, realiza actividades relajantes antes de dormir. Algunas ideas son. tomar un baño, medita o escucha música clásica o de relajación, o lee un libro. Evita usar dispositivos electrónicos, está demostrado científicamente que afectan tu ciclo de sueño.

Si sufres de dolores de espalda o lumbago, contar con un colchón especial debe ser una prioridad.

Haz ejercicio

Lo sabemos, hacer ejercicio tiene un sinfín de beneficios en nuestra vida y cuando se trata de dormir mejor y descansar, no es la excepción. Lo recomendable es realizar ejercicio pero no tan tarde. Realizar estiramientos de yoga te ayudarán a dormir mejor y te ayudarán a aliviar o prevenir dolores de espalda. (I.S.)

