Determina el correcto desarrollo

El desayuno da los nutrientes al cerebro infantil

El desarrollo de las capacidades físicas y mentales se determina de forma significativa durante los primeros años de vida y está vinculado con la nutrición.

De acuerdo con especialistas del Unicef, durante la niñez las necesidades energéticas son mayores; por lo que los niños necesitan ingerir una cantidad suficiente de alimentos que les permita crecer y desarrollarse, iniciando con un desayuno que contenga los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para empezar el día con energía; sin embargo, no en todos los hogares los más pequeños tienen oportunidad de tomar un desayuno completo.

¿Sabes cuáles son los efectos en un niño que, por lo general, no desayuna?

De acuerdo con expertos de la Universidad Autónoma de Coahuila, un niño que no desayuna corre el riesgo de padecer un déficit cognitivo de más del 50%. Esto significa que, su memoria y velocidad de respuesta y atención se verán disminuidos no sólo durante su niñez, sino que también estos efectos podrían reflejarse por el resto de sus vidas, subraya un comunicado.

De forma semejante, una revisión de 22 estudios publicada por el Journal of the American Dietetic Association encontró que el hábito de desayunar en los niños está asociado con una mejor memoria, calificaciones en los exámenes, humor, asistencia a la escuela y funciones psico-sociales comparados con aquellos niños no desayunan. Concluyendo que desayunar contribuye a tener un adecuado desempeño físico y mental .

A nivel químico, el cerebro requiere glucosa y oxígeno para trabajar de forma óptima, pues son estos elementos los principales encargados de generar la energía suficiente para que trabaje adecuadamente.

Durante las horas de sueño, los niveles de glucosa en la sangre disminuyen debido al ayuno. Esta hipoglucemia o nivel bajo de glucosa continúa si no se ingieren alimentos al despertar y se ve reflejado en la disminución en las capacidades cognitivas ya que el cerebro no tiene lo necesario para trabajar.

¿Cómo prevenir esto en los niños? Nutriéndolos, sobre todo a la hora del desayuno. Y es que este tiempo de comida se convierte en uno de los más importantes del día al proveer lo necesario para un rendimiento extra.

Investigadores en Francia y otros países encontraron que los nutrimentos que no se consumen en el desayuno no se logran compensar con las otras comidas del día.

Asimismo, un estudio europeo a 195 familias sugirió que cuando lo niños consumen más del 20% de las calorías que se les recomienda diariamente durante el desayuno, su desempeño en pruebas de creatividad y resistencia física eran significativamente mejor que cuando consumen menos del 10% de las calorías recomendadas en este momento del día . Y saltarse el desayuno representa una mayor probabilidad de no alcanzar ingestiones adecuadas de nutrimentos como hierro, vitamina A y vitaminas del complejo B.

En este caso, un niño que desayune después de levantarse pondrá más atención en la escuela, será mejor al desarrollar actividades físicas o al participar en clases, además de que su velocidad de respuesta será más rápida a diferencia de cuando no lo haga.

Sin embargo, no solo basta con tener presente lo importante que es el desayuno para un niño, también es necesario considerar qué es lo adecuado como primer alimento del día.

Un estudio publicado a través de la revista médica “Pediatric Annals” que cubre el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades y trastornos pediátricos, explica que por las mañanas es recomendable que los niños obtengan la glucosa por medio de macronutrientes, en este caso carbohidratos simples como fruta y complejos como cereales. Un subanálisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 encontró que los niños que consumen cereal para el desayuno tienen una mayor ingestión de vitaminas y minerales como vitamina A, vitamina C, ácido fólico, calcio y zinc.

