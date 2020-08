Dieta cetogénica no aplica para todos, afirma una experta

La cetogénica ayuda a la rápida quema de grasa

La dieta cetogénica o keto es un régimen de alimentación alto en grasas, moderada en proteínas y muy baja en carbohidratos. “Los macro nutrimentos suelen repartirse en 70% de grasa, 20% proteínas y 10% de carbohidratos”, explica la nutrióloga Ina Beristain Naverrete, directora del Centro de Consultoría Integral de Conducta Alimentaria.

Al tener una dieta tan baja en carbohidratos, al cabo de los días se pierden todas nuestras reservas de glucógeno y nuestro cuerpo sufre esta adaptación denominada cetosis, añade la profesional quien también es presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Yucatán.

Los alimentos que suelen predominar en este tipo de dieta son derivados de lácteos enteros como la crema y la mantequilla, huevos, carnes, pescado, frutos secos, aceite de oliva, aguacate y crema de cacahuate.

Por otro lado, alimentos como cereales, leche y yogurt regular, tubérculos, leguminosas y frutas y verduras, al ser alimentos ricos en carbohidratos suelen estar restringidos, indica la especialista al hablar de las ventajas y desventajas de la dieta cetogénica, tema de un libro de la artista Chiquis Rivera.

Ina Beristain indica que ese tipo de programas de alimentación son corrientes que hacen pequeños grupos de personas y después a través de los resultados ya se extrapola a otros grupos más grande de la población.

En opinión de la entrevistada, “no hay nada como el ambiente normal y tradicional si una persona quiere perder peso de manera saludable: es mejor que coma de todos los grupos de alimentos porque cada grupo de éstos aporta diferentes sustancias nutritivas”.

El proceso

Al disminuir el consumo de frutas y verduras, “nuestra principal fuente de glucosa de carbohidratos naturales para que podamos funcionar, el cuerpo tiene que buscar otro método para alimentar el cerebro, los músculos y todo”, continúa.

Además, el hígado deja de consumir glucosa como forma de energía para sustituirla por aquella proveniente de la grasa. El cuerpo entra en un estado de “cetosis”, por el cual las reservas de grasa en el cuerpo son convertidas en cetonas, que alimentan los músculos y el cerebro en lugar de glucosa como principal fuente de energía y empieza a consumir energía a través de las grasas. “El resultado es la disminución de grasa corporal y pérdida de peso relativamente rápida en comparación con una dieta tradicional”.

Sin embargo, esta dieta no es compatible con todas las personas. “Este programa no se recomienda para personas en crecimiento ni en personas de la tercera edad, ni embarazo, ni lactancia por ejemplo y no en todos los padecimientos aplica”.

Indica que esta dieta es una estrategia que a corto plazo da resultados pero puede tener consecuencias, “lo mejor es reducir de todo un poco, ser cautelosos ante estas propuestas y acudir con profesionales de la nutrición, para recibir orientación y valoración... A la persona se le puede hacer un plan a la medida, como cuando va al sastre”, añade.

La nutrióloga Ina Beristain expone que un plan de alimentación saludable acompañado siempre de actividad física y ejercicio son la mancuerna ideal para mantener un peso saludable y un estado óptimo de salud que brindará como resultado un sistema inmunológico fuerte para poder estar preparados para cualquier contingencia, como la que actualmente se vive en esta pandemia.

Como parte de ese régimen de alimentación se debe dejar de comer cereales, pan, frutas, hortalizas o azúcares durante un largo periodo de tiempo.

Beneficios

Con esta dieta se consigue pérdida de peso, reduce el apetito, permite la ingestión de alimentos altos en grasa que otros regímenes no permiten, mejora los niveles de glucosa en sangre para las personas que viven con diabetes. También mejora los episodios de pacientes que padecen epilepsia.

La nutrióloga también da algunas recomendaciones para llevar a cabo una dieta saludable en el ambiente familiar:

Establecer un horario regular de comidas y en lo posible realizar la comida en familia, servir una variedad de alimentos en el plato, incluyendo frutas, verduras, cereales integrales, grasas saludables y proteínas de alto valor biológico; predicar con el ejemplo, los padres e hijos deben llevar a cabo la misma alimentación en diferentes cantidades.

Además, consumir dos litros de agua natural al día. El agua debe ser la fuente principal de la hidratación.

Otros consejos son: involucrar a la familia en la toma de decisiones de los menús familiares y la preparación de los alimentos; realizar en casa por lo menos 30 minutos de actividad física durante 7 días a la semana; evitar el consumo excesivo de grasas saturadas, azucares refinados y sal, presentes en los alimentos ultraprocesados; incluir variedad de frutas y verduras en las diferentes preparaciones que consuman en casa.

También lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras al llegar a casa, para que estén listas al momento de consumirlas; utilizar métodos de preparación como asado, horneado, al vapor y evitar preparaciones que requieran exceso de grasas en general; condimentar nuestros alimentos con hierbas de olor y especies naturales sin sal como orégano, albahaca, cebolla, tomate, ajo, cilantro, jengibre.

Los alimentos naturales normalmente nos aportan cantidades suficientes de sal, azúcar y grasas, recuerda la nutrióloga Ina Alejandra Beristain Navarrete quien también es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes del Sureste.— Claudia Sierra Medina

La dieta cetogénica o keto

No se debe comer cereales, pan, frutas, hortalizas o azúcares durante un largo periodo.

Beneficios

Pérdida de peso, reduce el apetito, permite la ingestión de alimentos altos en grasa que otros regímenes no permiten y mejora los niveles de glucosa en sangre para las personas que viven con diabetes.