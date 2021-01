Diferencia entre mutación, variante y cepa de coronavirus

MÉXICO.- La Secretaría de Salud confirmó al menos un caso en México de la variante del SARS-CoV-2, conocida como B.1.1.7, la cual fue reportada por Reino Unido en diciembre. Esta variante sería potencialmente más infecciosa que otras y se analiza junto con la de Japón y Sudáfrica. ¿Cuál es la diferencia entre variante, cepa y mutación? Te explicamos.

Las mutaciones crean variantes

En el caso de la enfermedad Covid-19 y otras similares, las mutaciones suceden cuando en medio de los contagios, ocurren “errores” en el copiado del virus, es decir, cambios en el código genético.

Posteriormente, cuando se realiza la secuenciación genética o análisis del virus con las muestras que se toman en todo el mundo, los científicos pueden compararlas e identificar características, entonces estas mutaciones se agrupan en variantes.

La B.1.1.7 tiene diferentes mutaciones en su genoma, hasta ahora unas 14, pero la principal es la que se desarrolla en la posición 501 de su código genético, donde el aminoácido asparagina (N) ha sido reemplazado por tirosina (Y), compartió en análisis el medio Animal Político.

Los científicos también identificaron en Sudáfrica la variante 501Y.V2.

Una cepa

Una cepa es cada uno de los nuevos tipos o especies de virus. En cuanto al coronavirus, los dos más conocidos son el SARS-CoV-2 hallado en Wuhan, China, que causa el Covid-19, y el SARS-CoV, que causa el síndrome respiratorio agudo severo.

Confinamiento, única forma de combatir nueva cepa: expertos

La nueva variante del virus SARS-CoV-2 que llegó de Reino Unido es más contagiosa que la que circulaba en el país. La única forma de combatir su propagación, alertaron especialistas, es mantener el cierre y el confinamiento en casa.

En entrevistas por separado con El Universal, epidemiólogos y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que se deben reforzar las medidas para prevenir el contagio de esta nueva variante del virus que genera el coronavirus.

La principal, es el distanciamiento social y el confinamiento.

"En Inglaterra determinaron un cierre total. Quédate en casa, no vayas ni a Zipolite. Esa es la más efectiva de las intervenciones que se pueden hacer ahora: el distanciamiento social, que la gente no esté pegada, y el uso generalizado del cubrebocas", afirmó Malaquías López Cervantes, epidemiólogo e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM.

Hasta el momento, para países como México, en donde no es posible cerrar la economía para reducir la interacción social y cortar las cadenas de transmisión, la estrategia recomendada es apelar a la responsabilidad individual para generar un bienestar colectivo, subrayó Jorge Baruch Díaz Ramírez, vocero de la comisión. "Lo que sí es recomendable, tendría que ser manejar un mensaje congruente. Mientras esos mensajes no sean adoptados por los tres sectores: sociedad, iniciativa privada y gobierno, y no sean congruentes y consistentes, va a fallar la convocatoria", indicó el vocero.