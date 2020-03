Dior y Givenchy por coronavirus, fabricarán gel antibacterial y no perfumes

PARÍS.— Al vivir una crisis mundial a causa del coronavirus (COVID-19) y debido a la pandemia, varios productos para combatir con la infección han escaseado en diferentes establecimientos.

Es por ello que ahora Dior y Givenchy y otras marcas más, han unido fuerzas para producir gel antibacterial.

Las marcas de lujo pertenecientes al grupo LVMH, el conglomerado multinacional francés líder absoluto en marcas de altísimo costo, para ayudar a las autoridades sanitarias de Francia ante el desabasto de gel antibacterial, a partir del lunes comenzaron a fabricar este producto en sus instalaciones.

Lo más increíble es que estos nuevos productos los repartirán en los hospitales de París gratuitamente.

LVMH cosmetics factories have been producing antibacterial hand gel for French hospitals in need. All in a Dior soap bottle. pic.twitter.com/nhAviyi2Eo