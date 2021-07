Diseñan cubrebocas capaz de detectar Covid-19 en solo 90 minutos

Con esta mascarilla, los especialistas esperan poder disminuir la realización de incómodas pruebas para detectar si alguien está contagiado.

EE.UU.— La Covid-19 sigue siendo un riesgo importante y uno de los retos para poder terminar con la emergencia sanitaria es la detección temprana del virus para que las personas se aislen. Pensando en ello, científicos han desarrollado un cubrebocas capaz de detectar gérmenes que causan enfermedades como el coronavirus.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard trabajaron en conjunto para crear un cubrebocas capaz de detectar Covid-19 en solo 90 minutos y sin necesidad de pruebas incómodas.

Engineers have designed a face mask that can diagnose the wearer with Covid-19 within about 90 minutes. The masks are embedded with tiny, disposable sensors that could also be incorporated into clothing or adapted to detect other viruses. https://t.co/KQnRh6in5h pic.twitter.com/UuAahUeTr4