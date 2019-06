Donar sangre le ayuda al enfermo y al que la aporta

Con doble beneficio

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que los donadores de sangre, además de ayudar a salvar otras vidas, al realizar esta práctica también reciben beneficios como generar sangre nueva, mejorar el flujo sanguíneo, estabilizar los niveles de hierro, y a la vez disminuir la posibilidad de sufrir enfermedades cardíacas; además de que todos los donares que acuden al Seguro Social reciben un chequeo médico preventivo.

“El chequeo médico que se realiza antes de la donación a todos los donantes tiene el fin de revisar su presión sanguínea, niveles de hemoglobina y temperatura, además de poder detectar oportunamente diversas enfermedades infecciosas”, indicó la jefa de laboratorio del IMSS Yucatán, Estrella Martínez.

Una persona puede donar cada tres meses; ya que únicamente se le extrae una unidad de sangre, es decir, 450 mililitros, lo cual no afecta la salud del donador, al contrario, este proceso le ayuda a fortalecerla, de acuerdo con un boletín.

“Con una sola donación de sangre es posible salvar hasta cuatro vidas, ya que las donaciones son utilizadas para los pacientes que requieren alguna cirugía, sufren hemorragias, presentan anemia, leucemia u otras complicaciones”.

El tipo de sangre que más se solicita es la O+, pero los tipos de sangre más difíciles de adquirir son los negativos (B-, O-, AB-). Todo el proceso de donación dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. Al finalizar la donación se recomienda que en las próximas 24 horas no se ingiera alcohol, no se fume y tampoco se realice ejercicio.

En Yucatán, el IMSS recibe al mes aproximadamente de mil 200 a mil 300 unidades de sangre; pero, únicamente el tres por ciento son donaciones altruistas; en su mayoría las donaciones son hechas por familiares de pacientes que requieren transfusiones.

La recepción y registro de donadores es de lunes a domingo, y es importante que los donadores acudan con: identificación original, vigente y con fotografía (INE, Pasaporte o licencia de conducir). En caso de ser familiar de algún paciente ya hospitalizado y que requiere la transfusión, el donador debe entregar el volante de envío proporcionado por el médico de su paciente.

Los requisitos para poder donar, son: Edad de 18 a 65 años, peso mayor a 50 kg, estatura mínima de 1.50 metros, ayuno de ocho horas, no padecer infecciones recientes (gripe, tos, catarro) o alguna infección dental en los últimos 14 días; también se requiere no haber tomado medicamentos en los últimos cinco días; no haberse realizado un tatuaje o perforación en los últimos 12 meses; no haber sido operado en los últimos seis meses. También es requisito no haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas previas a la donación.

En el caso de las mujeres, al momento de acudir a donar no tienen que estar menstruando, embarazadas, con aborto previo o haber lactado en los últimos seis meses.

En el caso de ser una persona con presión arterial alta y estar controlado, podría ser candidato a donador, siempre y cuando el médico lo valore y autorice.

Por otro lado, no deben donar, entre otros, las personas que tengan antecedentes de Hepatitis B o C (personas con antecedentes mayores a 12 meses de Hepatitis A, sí pueden ser donadores); Tampoco deben donar aquellas personas que pudieron haber sido picadas por el PIC. Tampoco se recomienda en personas que realicen actividades de riesgo en la que ocurra contacto o traspaso de sangre, secreciones sexuales u otros líquidos corporales que pudieran tener infecciones transmisibles.

Los interesados en donar pueden acudir directamente a las instalaciones del Banco de Sangre de la UMAE, ubicado en calle 40, número 439 entre 32 y 34 de la colonia Industrial o al área de Laboratorio del Hospital General Regional (HGR) No. 12 “Lic. Benito Juárez”.

