El autismo es evidente desde el primer año de edad

Sin embargo, el diagnóstico debe repetirse después

NUEVA YORK (HealthDay News).— Aunque típicamente el autismo se diagnostica a los tres o cuatro años de edad, nueva investigación sugiere que se puede detectar poco después del primer año.

Diagnosticar pronto un trastorno del espectro autista es “extremadamente importante, porque el cerebro es muy plástico durante el desarrollo temprano”, advierte la autora principal del estudio, Karen Pierce.

Se encontró que un 84% de los que recibieron un diagnóstico temprano de autismo seguían cumpliendo los criterios de trastorno cuando se les reevaluó a los tres años.

En el 16% restante que se pensó que tenía un trastorno del espectro autista se halló que la mayoría presentaba retraso en el lenguaje u otro tipo de retraso del desarrollo. Solamente un 2% de los niños que se pensaba que tenían un trastorno al final no presentó autismo ni ningún otro retraso en el desarrollo.

Karen Pierce, codirectora del Centro de Autismo de la Universidad de California en San Diego, explica que al inicio de la vida el cerebro realiza muchas conexiones y para los tres o cuatro años muchas ya se hicieron. “Si se puede identificar y comenzar a tratar los trastornos del espectro autista antes de que se realicen esas conexiones quizá se realicen conexiones más efectivas. Todavía debemos ver cuál será el impacto si los niños llegan al tratamiento incluso a los 24 meses, pero creemos, desde la perspectiva de la neurociencia, que tendrán mejores resultados”.

Los hallazgos muestran que los diagnósticos de autismo se estabilizan alrededor de los 14 meses. Los médicos deben repetir las pruebas para no pasar por alto a ningún niño.

Señales

Las señales de autismo serían evidentes en el primer año de vida: que el niño no responda a su nombre, no tenga “conductas de atención conjunta” (no mire adonde se le apunta) y estén presentes o ausentes conductas restrictivas o repetitivas.

Juguetes

Un niño con trastorno podría tomar sus juguetes y ponerlos en fila, sin en realidad jugar.