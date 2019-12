El consumo excesivo de azúcar podría aumentar la depresión

MÉXICO.— Durante las fiestas decembrinas es común disfrutar de platillos ricos en azúcares como la ensalada de manzana, ponche, fruit cake y más.

Sin embargo, es importante que además de cuidar el consumo para evitar subir de peso lo hagas por la siguiente razón.

Azúcar en exceso igual a perturbación en el cuerpo

Investigadores de la Universidad de Kansas dieron a conocer a través de US National Library of Medicine National Institutes of Health que hay evidencia que sugiere que la ingesta de azúcar en altas dosis puede perturbar numerosos procesos metabólicos, inflamatorios y neurobiológicos.

Los azúcares agregados tienen el potencial de aumentar la vulnerabilidad al trastorno depresivo (Soy como)

Muchos de estos efectos son de particular relevancia para el inicio y mantenimiento de enfermedades depresivas, entre ellos: inflamación sistémica, alteración de la microbiota intestinal, señalización de recompensa dopaminérgica perturbada, resistencia a la insulina, estrés oxidativo y la generación de productos finales de glicación avanzada tóxica.

El estudio señala que los azúcares dietéticos agregados tienen el potencial de aumentar la vulnerabilidad al trastorno depresivo mayor, particularmente a niveles altos de consumo.

¿Qué son los azúcares añadidos?

De acuerdo con la Clínica Mayo, son los azúcares y jarabes agregados a los alimentos durante su procesamiento.

Los postres, los refrescos y las bebidas energéticas y deportivas son las principales fuentes de azúcares añadidos, pero muchos otros alimentos también las contienen.

Los azúcares añadidos dan sabor, textura y color, pero también causan adicción (Pinterest)

Este ingrediente los hace más apetitosos para casi todo el mundo, pero existen más razones: Da sabor, textura y color.

Alimentos ricos en azúcares añadidos

Debes saber que el azúcar añadido está presente sobretodo en ciertos alimentos como los ultraprocesados.

Por ello es importante que moderes la ingesta de:

Galletas

Cereales

Pan de dulce

Salsas

Embutidos

Helados

Jugos Licuados

Yorgurt de sabor

Cómo impacta en la salud mental

El trabajo presentado en US National Library of Medicine National Institutes of Healths es la investigación experimental y epidemiológica sobre el consumo de azúcar y la vulnerabilidad a la depresión y el impacto en los procesos fisiológicos depresivos.

Según un estudio el consumo de azúcar y la vulnerabilidad a la depresión van ligadas (YouTube)

Concluye que la evidencia respalda el hipotético impacto depresor de los azúcares dietéticos agregados, y sugiere que una mejor comprensión de los efectos del azúcar en el cuerpo y la mente puede ayudar en el desarrollo de nuevas medidas terapéuticas y preventivas para la depresión.

