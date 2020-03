El diagnóstico del hipotiroidismo es muy importante

Son peligrosas las complicaciones del hipotiroidismo

“El hipotiroidismo es una enfermedad silente que si bien no te va a matar en el momento, sí lo hará a largo plazo por las complicaciones asociadas”, señala la doctora Nayeli Martínez Cruz, especialista en reproducción y embarazo del Instituto Nacional de Perinatología.

El hipotiroidismo es una enfermedad de la glándula tiroidea (la que se encarga de producir hormonas que ayudan en el metabolismo y diferenciación celular) y que afecta a una de cada diez mujeres en algún momento de su vida. “Cada una de las células de nuestro organismo, desde las neuronas hasta las de la piel, necesitan de las hormonas tiroideas para funcionar, son como la gasolina para el metabolismo celular”, explica la especialista al Diario.

Cuando la glándula tiroidea no produce suficiente cantidad de hormonas y no puede sintetizar de manera normal las hormonas tiroideas, aparece el hipotiroidismo, que afecta más a las mujeres que a los hombres.

En una entrevista, la doctora Nayeli Martínez Cruz señala que una de las causas —la más frecuente en el país— es la tiroiditis de Hashimoto, que es cuando la glándula tiroidea es desconocida por los anticuerpos, es decir, las células de las tiroides son atacadas por los propios anticuerpos. “Este proceso (tiroiditis de Hashimoto) afecta a diez mujeres por cada hombre afectado”.

Otra causa, y que es más común en regiones de Asia y África, es la carencia de yodo. “En México de alguna manera estamos prevenidos por que la sal que consumimos está yodada”, dice.

Los tratamientos contra el cáncer como la radioterapia también podría considerarse como un factor, al igual que el consumo de cierto tipo de medicamentos.

En el caso de las embarazadas, la doctora señala que en esa etapa se dan más cambios hormonales; además, en esta etapa las mujeres necesitan más yodo. En el embarazo se incrementan las ciertas necesidades y si la mamá no recibe un aporte importante de yodo, son incapaces de cumplir esas demandas y hay mayor riesgo de sufrir hipotiroidismo.

Añade que el hipotiroidismo puede ocasionar que, en el primer trimestre de la gestación, una mujer presente un aborto. “Ya más tardíamente, digamos que avanza el embarazo y la paciente sigue sin saber que padece la enfermedad y no recibe tratamiento puede haber alteraciones más tardías como un nacimiento pretérmino, un nacimiento prematuro, mayor riesgo de desarrollar preclamsia o alteraciones en el desarrollo del bebé”.

El hipotiroidismo presenta algunos síntomas que pueden guiar a la sospecha de la enfermedad, como cansancio excesivo más allá de lo habitual (mucho sueño, fatigado todo el día y sin causa) piel seca, caída del cabello, uñas quebradizas, irregularidades menstruales (ausencia o abundancia de sangrado) y bocio.

El hipotiroidismo no tiene cura, pero es tratable, es decir se trata con hormonas tiroideas. “Es controlable sustituyendo la hormona y el paciente puede hacer su vida completamente normal (…) pero si la persona no es diagnosticada y no recibe tratamiento, acarrea problemas cardiovasculares, tiene mayor riesgo de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia”.— Jorge Iván Canul Ek

Enfermedad

Una de cada diez mujeres puede tener hipotiroidismo subclínico en algún momento de su vida.

Edad

Habitualmente el hipotoroidismo es una enfermedad que aparece o surge en la edad adulta, principalmente en mujeres alrededor de los 30 ó 40 años.

Embarazo

