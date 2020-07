El regreso a clases desencadenará más brotes de Covid en niños: estudio

EE.UU.— De acuerdo con un estudio realizado en Corea del Sur se descubrió que los niños padecen la Covid-19 tanto como los adultos, es decir, aunque los pequeños sean menos propensos al virus, también pueden contraerlo.

A new study of nearly 65,000 people in South Korea found that children between the ages of 10 and 19 can spread the coronavirus just as much as adults, suggesting that school reopenings will trigger more outbreaks https://t.co/5CFGOe6lmd