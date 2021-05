El ''skincare'' y la salud mental: Rosshanna Bracho cuenta por qué van de la mano

¿Cuántas veces te has mirado al espejo sin que te gustara el reflejo? Ahora pregúntate cuántas veces te has tomado un tiempo para ti; sin caer en la trampa de culpar al trabajo, la familia y demás quehaceres de no tener un momento para cuidar de ese rostro que seguro hoy luce cansado o tiene marcas de esos daños en la piel que ha dejado la pandemia de Covid-19.

Para Rosshanna Bracho, influencer dedicada al skincare (cuidado de la piel), la importancia de compartir con otros su afición, pero sobre todo el por qué cuidar del cutis es también una manera de invertir en salud y bienestar mental, la llevó a escribir el libro “Skincare, tus primeros pasos” (Planeta, 2021).

“Quería hacer algo que pudiera ayudar a las personas en este recorrido del cuidado de la piel, que los motivara y que de alguna u otra forma los incentivara a querer aprender más, porque el libro ciertamente tiene mucha información, pero también te deja muchas preguntas y justamente eso es lo que quiere, que no te quedes con ellos, sino que sigas investigando y buscando más”, señala en entrevista con Diario de Yucatán.

¿Por qué el ''skincare'' no es algo banal?

Pero el libro pasó de ser una afición a una tabla de salvación para ella misma, pues a pesar de que la idea comenzó a cultivarse hace tres años, con la llegada de la pandemia descubrió un escape para la ansiedad, pero también la necesidad de dejar claro que el “skincare” no es un hecho banal, sino una actividad de amor propio y que a la vez tiene que ver con la salud misma.

“Y por eso también para mí es importante que con el libro se entienda, que cuidar de nuestra piel es un reflejo del amor y la atención que nos ponemos a nosotros mismos. No simplemente lo haces por vanidad o “vernos más bellas”, sino que de alguna manera es conectar con nuestra esencia real”.

Considera que darse ese espacio y un momento para cuidar únicamente de una parte de nuestro cuerpo, así como el ejercicio o una buena dieta, es una forma de interceder también por la salud mental.

El ''skincare'', sin género ni edad

Sobre a qué edad es recomendable iniciar con una rutina de cuidado de la piel, Rosshanna señala que así como el ejercicio “nunca es tarde”, pues cuando se trata de cuidar de uno mismo y su bienestar lo importantes es empezar, aunque reconoce que así como se motiva a los niños a leer, hacer deporte y comer bien, también debería ser prioridad cuidar de su piel y su persona, dejando atrás esos bloqueos mentales que nos han llevado a pensar que el “skincare” es una cuestión de vanidad y belleza, cuando se trata de salud.

“Tú estás en tus 30, yo también estoy en mis 30 y le hablo a mi comunidad que llegó tarde a esto de aprender que el protector solar no solo se utiliza en la playa. Y siempre me gusta decirlo, que lo importante es aprender que esto es una disciplina, constancia y responsabilidad con la piel. No es algo que simplemente voy a hacer los domingos, me voy a poner una mascarilla y ya. Sino todos los días levantarnos y tomarnos cinco minutos para nosotros”.

Cuidar de tu piel no está peleado con el tiempo o presupuesto

Apasionada en el tema, Rosshanna sostiene que el cuidado de la piel es algo accesible, que así como no conoce de edades, tampoco de género; pues hombres, mujeres y cualquier persona que desee cuidar de su persona puede aprender.

“El libro sí está dirigido mayormente a mujeres, pero si te das cuenta el libro también habla de activos y esto no tiene que ver con un género, sino en general”.

Incluso sostiene que el tiempo tampoco es pretexto para dejar de cuidar de este órgano que nos ayuda a sentir y tener contacto con el mundo, pues si bien hay quienes tienen rutinas de "skincare" de 10 a 15 pasos, Rosshanna considera que tres pasos de cinco minutos son suficientes para lograr resultados a largo plazo. Estos pasos son:

Limpiar la piel.

Hidratar.

Usar bloqueador solar.

“En el libro particularmente no se recomiendan marcas, ni productos particulares, pero hay un capítulo en el que hablamos de activos, que es lo que verdaderamente importa en un producto. No es el empaque, no es la popularidad, sino la lista de ingredientes que tengan. Y con este libro van a poder aprender a leer la etiqueta, aprender a distinguir entre un buen activo y otro que no”.

Sobre la actual polémica que rodea al mundo de la belleza, sobre los cosméticos y otros productos que realizan pruebas en animales, la influencer venezolana destaca que así como habla de activos “Skincare tus primeros pasos” también ayudará a los lectores a aprender a leer las etiquetas.