El sueño irregular aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares

México (Notimex). - Las personas que tienen un sueño irregular durante un periodo de cinco años tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares, señalaron investigadores del Hospital Brigham and Women’s de Estados Unidos.

Científicos señalaron que estas enfermedades se han discutido solo entorno a dietas y ejercicio, sin embargo, la calidad del sueño puede ser un factor importante de desarrollo.

El estudio se publicó en el Journal of the American College of Cardiology.

Para la investigación, se examinaron durante un promedio de 4.9 años a mil 992 personas de entre 45 y84 años.

Los participantes del estudio usaron una pulsera de actividad en su muñeca que registró su sueño. Divididos en cuatro grupos: desde los que tenían los patrones más irregulares de sueño, hasta aquellos que dormían de una forma regular.

Se encontró un aumento dos veces mayor de eventos cardiovasculares entre aquellos con los patrones de sueño más irregulares.

Por cada mil personas que duermen de forma regular, ocho tendrían un evento cardiovascular, mientras que por cada mil con un sueño irregular 20 desarrollarían dicha enfermedad.

“La regularidad del sueño es un comportamiento modificable. En un futuro nos gustaría explorar si cambiar los patrones de sueño cada noche podría reducir el riesgo de una persona a futuros eventos cardiovasculares”.

