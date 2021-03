Embarazadas deben cuidarse más

Dos de cada 10 serían afectadas en la pandemia

OAXACA (El Universal).— Un 20% de mujeres embarazadas que contraen el Covid-19 desarrollará una forma grave de dicha enfermedad respiratoria, por lo cual se deben extremar los cuidados en esta etapa, informó el jefe de ginecología del hospital general “Doctor Aurelio Valdivieso”, Marco Antonio Góngora Carlín.

Según el especialista, aunque la mayoría de pacientes presenta un padecimiento leve derivado del Covid, en 2 de cada 10 evoluciona a una forma grave. Explicó que esta enfermedad es nueva, pero está demostrado que la vía de transmisión es por expectoración de la saliva a través de las gotitas al toser o estornudar, de una persona enferma a una sana. En el caso de las mujeres embarazadas, indicó que son una población vulnerable al igual que las personas de la tercera edad, por lo que “tienen más probabilidades de sufrir complicaciones graves de salud, así como para sus bebés”.

Ante ese escenario, señaló que el tratamiento para las mujeres embarazadas es diferente cuando adquieren el coronavirus o tienen otras enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad. No obstante, afirmó que el riesgo de transmisión vertical de madre a hijo a través del útero es muy bajo, y solamente está documentado en dos casos, uno en Estados Unidos y otro en México; no obstante, no se ha demostrado que a través de la placenta se pase el virus, ni en la leche materna, por lo que sí se puede amamantar al bebé. Sin embargo, si la mamá se contagia después, debe extremar medidas sanitarias para seguir amamantando.

Góngora Carlín dijo que ante un caso de una paciente embarazada con la enfermedad, podría tenerse que sacar al bebé antes, siendo éste prematuro, y dijo que este virus no malforma al producto, ni causa aborto, por lo que se debe evitar enfermarse e identificar a las pacientes ante una sospecha de contacto con alguien positivo. “Hay que enviarla a su casa durante 14 días y debe realizarse la prueba aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA siglas en inglés), de hisopado profundo en nasofaríngeo y garganta”, expuso. Finalmente, recomendó a las mujeres embarazadas, si presentan síntomas de la enfermedad, consultar a su ginecólogo o médico, quien les dará tratamiento para el control de la fiebre, y continuar extremando cuidados, las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas de preferencia tricapa y encima el de tela, para no contagiarse.

Escenario Más

Dos de cada diez mujeres embarazadas pueden caer en gravedad por el Covid-19

Los síntomas

Los más frecuentes de Covid-19 en embarazadas son fiebre, tos, mialgias y diarrea, y una de las complicaciones es la insuficiencia respiratoria, ya que el bebé dentro del útero va a tener insuficiencia fetal, que es la dificultad para poder transportar oxígeno.