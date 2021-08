Enfermera rompe en llanto en vídeo: "Estamos intubando a jóvenes"

ESTADOS UNIDOS.- Aunque parecía que la pandemia ya estaba “domada” en algunos países, la variante Delta puso en jaque a las autoridades. Los hospitales se llenan cada vez más, sobre todo con los que no están vacunados, que en muchos casos, como en México, son los jóvenes. Ahora se viralizó el mensaje de Felicia Croft, una enfermera de Willis-Knighton, en Luisiana, Estados Unidos, que relató la difícil situación que se vive en las unidades de terapia intensiva.

Croft trabaja en ese hospital desde hace más de un año y vio a los primeros pacientes llegar. También se volvió testigo de la variante Delta.

La enfermera lloró al recordar lo difícil que explicarle la situación a su hija, quien le hace preguntas complejas

“No puedo explicar la sensación de derrota cuando haces todo, le das todo a un paciente y no es suficiente. Además de saber que podrían haberse vacunado y podrían haber marcado la diferencia”, añadió.

Aunque la enfermera reconoce que hay infectados que ya recibieron las dosis de vacunas. También asegura que en la mayoría de los casos logran sobrevivir al Covid.

En entrevista para CNN, Felicia Croft confesó que ella igual tenía dudas sobre la vacunación, pero la realidad la superó.

“Nos hemos convertido en una generación muy egoísta, esto no es sobre ti, es sobre las personas que pueden ser importantes para ti y también lo son para otros”, dijo.

A Louisiana nurse says patients in ICU are "younger and sicker, and we're intubating and losing people that are my age and younger—people with kids that are my kids' age that are never going to see their kids graduate." https://t.co/i5HANksaiP pic.twitter.com/Tzmq7S91vy