Enjuagues bucales podrían ayudar a prevenir el Covid-19, según estudio

MADRID.- Una publicación del Grupo Etiología y Tratamiento de las Enfermedades Periodontales y Periimplantarias de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, compartió que los enjuagues bucales con antisépticos podrían ser preventivos en la transmisión del coronavirus.

En este estudio, los investigadores realizaron un análisis de la literatura científica hasta el 30 de abril de 2020, enfocándose en la cavidad oral y agentes antimicrobianos.

Se analizó la evidencia científica disponible sobre el efecto que puede tener sobre determinados tipos de virus, el uso de colutorios con cloruro de cetilpiridinio (CPC), clorhexidina, soluciones de povidona yodada, y peróxido de hidrógeno, entre otros.

¿Qué dice el artículo sobre los enjuagues bucales?

El artículo “Is the oral cavity relevant in SARS-CoV2 pandemic?” y se publicó en la revista Clinical Oral Investigations, concluyendo que “el uso de colutorios antisépticos bucales con povidona-yodo o cloruro de cepilpiridino (CPC) podrían ayudar a reducir la severidad de virus y el riesgo de transmisión mediante un descenso de la carga viral en la boca en los individuos infectados”.

La boca, una parte importante

Del informe, se desprende que la boca es una de las principales vías de entrada al organismo, junto con la nariz y los ojos. Y es en ella, donde el virus SARS-CoV-2 encuentra una alta densidad de sus receptores específicos de unión. El mantenimiento del virus en boca facilita la transmisión del mismo, de persona a persona, a través de las gotas que puede emitir una persona infectada, al hablar, toser o exhalar.

Enjuague bucal disminuye la carga viral

Por todo ello, describen los autores, “la boca puede ser considerada tanto una puerta de entrada/salida del virus y en sí misma un foco de alto riesgo”. Por lo que, exponen, el uso de enjuagues bucales con antisépticos ayudaría a disminuir la carga viral y, en consecuencia, a reducir la gravedad de la enfermedad, así como la transmisión.