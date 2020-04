Cuidados de la salud mental

Estrés, depresión y ansiedad ante crisis por virus

Experimentar ansiedad, temor o irritabilidad es algo común en la situación que se vive por la contingencia ante la pandemia por Covid-19, pero estos síntomas pueden convertirse en enfermedades mentales más severas que perdurarían y permanecerían incluso después de que la crisis de salud haya cesado.

Ante esta situación, un grupo de expertos explica qué aspectos se deben cuidar en la familia para evitar que alguno de los integrantes sufra de una enfermedad mental, y en caso de los que viven con algún familiar que tiene problemas de salud de este tipo, conocer el manejo que debe darse.

El doctor Bernardo Ng Solís, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, A.C.; el doctor Emmanuel Sarmiento Hernández, psiquiatra; y la maestra Gabriela Cámara Cáceres, presidenta honoraria de la Asociación Voz Pro Salud Mental, hablaron en una rueda de prensa llevada al cabo de manera virtual sobre estos temas, y las medidas que se pueden tomar para evitar que el encierro en casa afecta la salud mental.

El tema principal de la charla fue “Salud mental en tiempos del coronavirus”.

Ng Solís indica que la pandemia afecta otras áreas, como las enfermedades no transmisibles, y en este sentido muchos tienen síntomas de estrés, lo cual no significa que se transformará en una enfermedad mental.

Explica que en situaciones de desastre la mayoría no desarrolla enfermedad mental, sino una minoría, y quienes ya están bajo tratamiento psiquiátrico, están estables y llevan un tratamiento adecuado también les irá bien.

Sin embargo, prevé que también surgirán individuos que no se han reconocido con una enfermedad mental que la desarrollarán de manera más clara ante las circunstancias que hoy atraviesan.

Señala que se puede presentar ansiedad, temor, irritabilidad, agresividad, apatía e incredulidad, y todo ello puede acarrear conflictos familiares.

También puede haber un aumento en el consumo de alcohol, tabaco y drogas, lo cual no es nada recomendable ante el desenlace que podrían tener si se contagian de Covid-19.

Sugiere que para evitar caer en lo síntomas antes citados depurar las redes sociales, saber administrarlas, para no despertar con la ansiedad de querer leer lo que ya se dijo en el grupo de chat, infodemia (exceso de información falsa). También es fundamental hacer ejercicio en casa, comer y dormir bien, y si se sabe hacerlo meditar y hacer yoga.

En cuanto a la salud mental de quienes laboran en los hospitales, manifiesta que es muy importante tomarla en cuenta y por ello ya preparan con la Secretaría de Salud un programa especial para atenderlos.

Detalla que un estudio presentado por la Asociación Médica Americana muestra que del personal de salud en China que ya vivió lo peor de la pandemia, un 75% sufrió síntomas de estrés; entre el 40 y 50 por ciento ansiedad; y entre el 40 y 50 por ciento depresión.

Niños y adolescentes

El doctor Sarmiento, habló de cómo salvaguardar la salud mental en niños y adolescentes, y brindó cinco recomendaciones principales.

“Como padres, hay que tener la disponibilidad para hablar del tema, no hacer como que no pasa nada. Los niños y adolescentes saben que la situación no es normal y hay que hablarlo, incluso motivarlos para que lo hagan, pues algunos no saben cómo abordar el tema o expresar sus ideas, sentimientos y dudas sobre el tema. Muchas veces no saben reconocer sentimientos, hay que estar atentos y ponerle nombre a cada sentimiento”, menciona.

“Hay que predicar con el ejemplo estando tranquilos y serenos. Es normal sentir miedo, pero no se debe expresar o comentar constantemente frente a los hijos”, agrega.

“Es fundamental limitar a los niños y adolescentes la exposición a noticias, de televisión y redes sociales, sobre todo estas últimas, en las que circulan muchas noticias falsas que pueden afectarlos mucho más”, indica.

“Mantener con ellos una rutina lo más apegada a una vida normal y tratar de conservarla. Esto implica despertarlos y acostarlos a una determinada hora, meterlos a bañar, conservar los horarios de alimentación, establecer un tiempo para hacer la tarea y programar horarios para la diversión junto a ellos”, explica.

“Se debe estar atento a los síntomas emocionales, como la ansiedad y tristeza que son normales en esta situación, pero cuando se vuelven más intensas y prolongadas pueden generar una disfunción en la vida. Alteraciones en el ciclo de sueño, en el apetito, y que anden más sensibles (irritables) son síntomas que deben cuidarse”, concluye.

La maestra Gabriela, dio algunos consejos de cómo lidiar las emociones.

Apunta que es importante tener en cuenta que la situación que se vive es temporal, y se debe mantener el contacto emocional con la familia y los seres queridos todos los días mediante el uso del teléfono o aplicaciones de videollamadas.

Darse un espacio para la meditación y la práctica del yoga, de la que hay muchos tutoriales en línea, y hay que aprender la inteligencia emocional y la resiliencia.

“Hay que aprender de la adversidad para salir exitosos de ésta”, señala.

Recomienda hacer ejercicio porque brinda no solo beneficio físico, sino que pone a andar los neurotransmisores del cerebro, “que es nuestra farmacia interna, saca la adrenalina y noradrenalina y nos deshacemos del miedo, ademas de que saca las endorfinas que nos hacen sentir felices; y hacer actividades en familia, de limpieza o relajación.

La charla tuvo como mediadora a la doctora Georgina Chi Lem, gerente médico de Upjohn México.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

