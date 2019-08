Estrés en las clases

Lo niños estarán buscando la comprensión

Con el comienzo del ciclo escolar la dinámica familiar regresa a las prisas y carreras de la mañana y de la tarde, si los padres trabajan fuera de casa, la rutina de llevadas y traídas de la escuela en la mañana y a las actividades vespertinas, no solo vuelven a alterar los horarios de salida de casa, sino los pendientes por atender de cada uno de los hijos, sobre todo si son menores de 8 años, debido a que aún les faltan recursos básicos por aprender.

Según expone Erik Erikson en su propuesta de análisis del desarrollo humano: “Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con qué juguete jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir, lo que desea comer, etc. Si se anima y apoya la independencia creciente de los niños en esta etapa, se vuelven más confiados y seguros respecto a su propia capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces volverse excesivamente dependiente de los demás, carecer de autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus propias capacidades”; por lo que estar pendientes de estos aprendizajes de los hijos significa para los padres de familia tener encendidos todos nuestros canales de percepción y nuestras estrategias de actuación, lo cual se suma a los pendientes cotidianos de la casa y/o el trabajo.

Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o hacen valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades, inventan juegos, e inician actividades con otras personas. Si se les da la oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar decisiones.

Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la crítica o el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad.

Pueden sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo seguidores, con falta de iniciativa”; por lo tanto si nuestros hijos no aprendieron en su primera etapa la independencia y no les ayudamos a construir su seguridad, tendremos que estar más pendientes de ellos y de sus responsabilidades, con la dificultad tener que estar indicando con mucho detalle lo que les corresponde hacer, ya que por temor a fallar, muchas veces preferirán quedarse inactivos o haciendo algo que no implique ser evaluados y la frustración como educadores de nuestros hijos, alimenta nuestra irritabilidad y facilita la perdida del control emocional que podrían ser los primeros síntomas del estrés.

De la siguiente etapa del desarrollo humano Erikson expone: “Desde los seis años hasta la pubertad, los niños comienzan a desarrollar una sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos y los siguen hasta terminarlos. Durante este tiempo, los profesores desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño. Si se anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar metas.

Si esta iniciativa no se anima y es restringida por los padres o profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo su potencial”; para esta etapa de nuestros hijos ellos necesitan haber aprendido la independencia, la seguridad en si mismos y la iniciativa para poder sentirse capaces en todo momento.— Gerardo Pineda Martínez, Psicoterapeuta Ericksoniano en el Centro de Desarrollo Humano Integral, telf: 9992259085.

Salud mental Estrés

Esta etapa se presentara con mayores dificultades y estarán esperando todo el apoyo, la comprensión y el cariño que necesitan para seguir adelante.

Apoyo

Estas necesidades de los hijos, demandan de los padres de familia, mayor capacidad de entendimiento en el manejo de la inteligencia emocional, la cual se ve disminuida por el estrés.