Estudio: Gusano vivo es hallado en la garganta de mujer tras comer sushi

JAPÓN.- La ingesta de pescado crudo es normal en Japón, en donde es común comer sashimi o sushi. A pesar de que muchos lugares tratan de evitar los riesgos que conlleva el consumo de pescado crudo, muchas veces no se pueden evadir.

Una mujer de 25 años en Japón consumió sashimi y empezó a notar irritación y dolor en el fondo de su garganta, publicó en un análisis del caso The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. La joven recibió atención médica en el Hospital Internacional de San Lucas en Tokio, tal y como recoge ScienceAlert

La mujer tuvo un historial de 5 días de dolor e irritación faríngea izquierda después de consumir una variedad de sashimi. El examen físico identificó un gusano negro en movimiento en la amígdala palatina izquierda, es decir en su garganta.

Los análisis de sangre eran normales, pero una inspección física más cercana reveló algo extraño, algo negro y retorciéndose en su amígdala izquierda. Una breve extracción de pinzas más tarde, el culpable se retorcía en un plato.

"El cuerpo del gusano era negro, de 38 milímetros de largo, 1 milímetro de ancho, y estaba mudando la cutícula externa”, detallaron los médicos en su informe del caso.

La PCR de ADN y el hecho de que el gusano estaba en exudación reveló que este gusano era una larva de cuarta etapa de Pseudoterranova azarasi.

Pseudoterranova azarasi: ¿qué es?

Pseudoterranova es un nematodo poco común de la familia Anisakidae.

Anisakis simplex , un tipo importante de la familia, es un gusano redondo blanco que causa enfermedades gástricas, intestinales, ectópicas y alérgicas.

Al igual que Anisakis , Pseudoterranova infecta predominantemente en el estómago después de consumir larvas de tercera etapa en peces marinos crudos o poco cocidos y se han reportado más de 700 casos en Japón, países del Pacífico Norte, América del Sur y los Países Bajos.

Con información de:

Science Alert

https://www.ajtmh.org/content/journals/10.4269/ajtmh.20-0175