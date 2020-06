Extiende el brazo y salva vidas; dona sangre sin salir de tu casa

De 800 a 1,000 solicitudes de sangre y sus derivados se reciben mensualmente en un hospital, cifra que es mucho mayor a la de las donaciones altruistas que se realizan, un déficit que solo se consigue subsanar con las reposiciones por parte de los familiares que requieren estas unidades; pero ahora, quienes deseen donar lo podrán hacer desde casa con una brigada especial que va al domicilio del donante.

La falta de tiempo y no conocer la importancia de la donación de sangre ni los beneficios que tiene son algunos factores que hacen que la donación altruista sea baja, considera la doctora Mirza Tec Bueno, jefa del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de Yucatán, entrevistada en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio.

Señala que la cultura de la donación de sangre se está difundiendo y tiende a aumentar en el Estado, sin embargo aún falta trabajar en ese punto e insistir en la promoción, sobre todo con los más jóvenes. En los últimos años se ha notado un incremento, pero reitera aún hacen falta más donadores.

Quienes más acuden a donar son hombres de 20 a 40 años, tomando en cuenta las cifras tanto de donantes por reposición como altruistas.

Destaca que este tipo de donación es importante para que el Estado cuente con un buen “stock de sangre” que le permita atender cualquier urgencia de manera inmediata, como ocurre en accidentes, mujeres que presentan sangrado durante el parto o cesárea, cirugías de urgencia, entre otros.

Beneficios

Ser donador tiene sus ventajas, pues se obtiene un análisis del estado de salud con pruebas de laboratorio incluidas, además de pruebas de diferentes enfermedades infecciosas.

Aunado a ello cuando se dona sangre, el organismo produce sangre nueva, y por supuesto, se ayuda a otros, que es lo más importante de la donación.

Con una unidad de sangre se puede ayudar a tres personas, pues se utilizan los diversos componentes de este fluido, como es el paquete globular (la sangre roja tal como se conoce) y se obtiene plaquetas y plasma: las plaquetas se utilizan frecuentemente en niños que tienen algún tipo de cáncer en la sangre; mientras que el plasma se utiliza en situaciones específicas, por ejemplo, en un sangrado importante.

Las plaquetas de la sangre solo pueden almacenarse máximo una semana después de la donación; el plasma puede seguir siendo útil varios meses mientras que la sangre puede ser usada en un mes o un poco más.

Respecto a los mitos más comunes sobre la donación de sangre, detalla que son:

-Si tengo tatuajes no puedo donar. Sí se puede donar, pero el tatuaje debe tener más de un año de haberse realizado.

-Si me dio hepatitis no puedo donar. Si te dio en la niñez si puedes donar.

-Para donar debo ir en ayuno y no haber ingerido líquidos. Para donar debes ir bien hidratado y no estar en ayuno, el ayuno que se recomienda es de grasas por ocho horas, es decir no comer nada grasoso durante las ocho horas previas a la donación.

La doctora Mirza Tec manifiesta que un hospital recibe de 800 a 1,000 solicitudes de sangre y sus derivados, cifra que supera las donaciones altruistas.

La mayoría de las unidades que reciben y sirven para atender la demanda de los hospitales es de la donación por reposición: cuando la persona acude a donar es porque tiene un familiar que lo necesita. “Solo con la donación altruista, la que se da sin conocer a nadie y solo por el deseo de ayudar, no alcanzaría para atender las necesidades de un hospital”.

El tipo de sangre que más se solicita es O positivo, que es el más común, seguido del A positivo, mientras que las menos solicitadas y de las cuales se recibe también menos donación, son todas las de tipo negativo.

Donación desde casa

Ahora con la pandemia, la doctora Tec Bueno destaca que se ha implementado un programa especial para que las donaciones de sangre continúen porque hace mucha falta, pero hay temor por parte de los donantes de acudir a los hospitales.

Por ello desde abril se lleva al cabo un programa en el que se atiende a los donantes altruistas a las puertas de su casa, mediante una brigada que acude a realizar las pruebas y extracción de la sangre bajo previa cita al teléfono 9999-23-87-67.

Esta modalidad resulta muy útil, pero por el tiempo de traslados y el proceso que conlleva la donación solo les permite atender a cinco o seis personas diariamente.

Por ello también se abrió temporalmente un módulo de donación fuera del hospital, al que pueden acudir donadores para reposición y altruistas. Esta sede funciona desde hace dos meses en el rumbo de Santiago, en la calle 66 No. 455 entre 53 y 55 Centro, de 7 a 12 horas. Durante este tiempo ya han atendido a más de 400 donantes en ese espacio.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Mitos

La doctora Mirza Tec Bueno aclara algunos mitos sobre la donación de sangre:

Tatuajes

Tengo tatuajes no puedo donar: “Sí se puede si el tatuaje tiene más de un año”.

Hepatitis

Si me dio hepatitis no puedo donar: “Si te dio en la niñez sí puedes donar”.

Ayuno

Al donar debo ir en ayunoy no haber ingerido líquidos: “Para donar debes ir bien hidratado y no estar en ayuno, el ayuno que se recomienda es de grasas, es decir, no comer nada grasoso en las ocho horas previas a la donación”.