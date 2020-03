Extrema precauciones con el celular

La limpieza es importante para eliminar los virus

NUEVA YORK (AP).— Si bien la recomendación más común en estos tiempos del coronavirus es lavarse las manos frecuentemente, no hay que olvidar el dispositivo con el cual esas manos están en contacto casi permanente: el celular.

Pruebas científicas demuestran que el virus es capaz de subsistir dos o tres días en superficies de plástico y acero. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan limpiar regularmente los dispositivos electrónicos que usamos todos los días, como los celulares, los teclados, las computadoras y las tablets.

Sin embargo, el celular se puede dañar si no lo limpias adecuadamente. Hay que evitar agrietar la superficie y que entre humedad al interior. No apuntes un rociador directamente al teléfono, no hundas el celular en un líquido, no uses los rociadores de aire comprimido para teclados y no lo laves con materiales abrasivos.

Lo primero que tienes que hacer es apagar el teléfono y desconectar todos los cables, que el celular no esté cargándose cuando lo limpies.

Usa toallitas desinfectantes que tenga 70% de alcohol, que se consiguen en cualquier farmacia. Apple, que recomienda no usar sustancias de limpieza en los teléfonos, pide que en todo caso se haga “suavemente”. AT&T recomienda estrujar las toallitas para quitarles un poco de líquido antes de usarlas sobre el teléfono.

También puedes usar cualquier tela suave, como las de limpiar anteojos. Google recomienda meter la tela en jabón y agua siempre y cuando se tenga cuidado de no introducir humedad dentro del teléfono. Una servilleta de papel también sirve rociándola primero con desinfectante. Pero de nuevo, cuidado: no rociar al teléfono.

Limpiar los teléfonos es una de muchas medidas recomendadas por los expertos para tratar de frenar la propagación del coronavirus, que ha infectado a 137,000 personas alrededor del mundo y ha matado a más de 5,000. La mayoría de los enfermos sufren síntomas leves como fiebre y tos, pero para los mayores de edad o los que tienen otros problemas de salud, la enfermedad puede ser peligrosa.

De un vistazo

Cierra Disneyland París

El parque Disneyland París cerrará sus puertas a partir del próximo lunes 16, aunque sus hoteles permanecerán abiertos “hasta nuevo aviso” para que sus clientes puedan hacer sus preparativos de viaje. En un comunicado, el parque anunció que la clausura por el coronavirus “será efectiva desde la noche del domingo 15 hasta final de mes”, aunque los hoteles seguirán abiertos, así como las tiendas y restaurantes del Disney Village.

Cambios y cancelaciones

De igual forma, informó de que se podrán hacer cambios y cancelaciones sin penalizaciones hasta el 15 de abril para aquellas reservas en los hoteles cuyas llegadas se prevean hasta el 1 de junio.

Torre Eiffel

Asimismo, debido a la pandemia, la torre Eiffel y el palacio de Versalles anunciaron el cierre de sus puertas por un periodo indefinido. La empresa que gestiona la torre Eiffel expresó su deseo de reabrir “muy pronto, cuando la situación sanitaria lo permita”.

El palacio de Versalles

El palacio de Versalles, que anualmente recibe 10 millones de visitantes, anunció que tampoco abrirá, al igual que los aledaños Trianon y la galería de las Carrozas, aunque sus jardines seguirán accesibles al público.

Cancelación

La Semana de la Moda de Sao Paulo, la principal en Latinoamérica, canceló los desfiles y demás actividades que tendrían lugar entre el 24 y 28 de abril para evitar la diseminación del coronavirus. Además, los organizadores dieron a conocer que también aplazarán y “replanificar” todas las actividades previstas en el Festival SPFW+, entre ellas una conferencia internacional que sería celebrada el 27 de abril.

Casos en Brasil

Brasil registra 80 casos confirmados del coronavirus, la mayoría de ellos en Sao Paulo, el más poblado e industrializado del país, e investiga otros 1,500 considerados como sospechosos.— Fuente EFE

