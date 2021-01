Fármaco de anticuerpos de Eli Lilly puede prevenir el Covid: Estudio

La empresa farmacéutica Eli Lilly aseguró que su medicamento de anticuerpos contra el COVID-19 es capaz de prevenir enfermedades entre residentes y personal de hogares de ancianos y otros centros de atención permanente.

Se trata del primer estudio importante que muestra que un tratamiento puede prevenir la enfermedad.

We’re pleased to share positive data from our BLAZE-2 #COVID19 prevention trial, conducted in partnership with @NIAIDNews: https://t.co/PLtJDjqoFW pic.twitter.com/KIh8EKnKZ2