Gracias a la cocina superó la depresión

Una jubilada dice cómo se recuperó en poco tiempo

GUADALAJARA (Notimex).— La paciente Ilaria Sánchez Aguilera expresó que se recuperó de depresión a través de la cocina y el ejercicio gracias al Programa de Atención a la Salud Social (PASS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

La enfermera jubilada mencionó que cinco meses atrás comenzó a notar que dormía demasiado y al acudir al médico se dio cuenta de que era un síntoma de depresión, estado del que salió adelante en poco tiempo en el Centro de Seguridad Social (CSS) Guadalajara.

“Tengo siete hijos: cinco mujeres y dos hombres. Ahora somos una familia más unida, porque yo era la que estaba desintegrándome; no quería convivir con nadie, estaba enojada, alejada de la sociedad, y ya no me meto en la vida de ellos porque estaba en un plan negativo y ahora veo a la familia diferente, más unida hacia mí”, comentó Ilaria.