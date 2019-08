Hamburguesa vegetal, se suma al menú de cadena de comida rápida

Nueva York.— Burger King empezará a vender una hamburguesa vegetal llamada “Imposible Whopper” en todo Estados Unidos, tras una prueba exitosa en seis regiones.

El lanzamiento será por un tiempo limitado; aunque la empresa no indicó cuántas hamburguesas ha vendido desde su presentación en abril, sí dijo que está opción en el menú, está animando a más gente a entrar en sus locales.

08.08 is going to be a day your tastebuds never forget. #ImpossibleWhopper nationwide at @BurgerKing

Link below for all the details:https://t.co/BqjiTUyXby pic.twitter.com/XjAlC5sHnF